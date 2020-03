Seguid el ejemplo que el Socialismo en Chile dio…

Por segunda vez, en la sede de la Defensoría del Pueblo, que al parecer ahora es la Defensoría del Gobierno sin ningún tapujo, los habitantes de la Parroquia La Beatriz, Valera, Estado Trujillo, representados por algunos miembros de la comunidad, voceros emanados de las asambleas comunitarias, fueron objeto de BURLA por parte de las Empresas que surten (o al menos hacen el aguaje de surtir cuando les da la gana) el Gas Doméstico.

No aceptaron ningún tipo de consideraciones ni reclamos, respecto al INCREMENTO ABUSIVO, y fuera de todo contexto con la Realidad País, quieren imponer. Puesto que al parecer TODO ES UN NEGOCIO MONTADO desde el Gobierno Regional con las Empresas de Gas. ¿Acaso Beatriz Gas, por ejemplo, construye y mantiene pozos para extracción de Gas, posee plantas para su procesamiento con químicos o una infraestructura industrial para su adecuación…? DONDE ESTA SU ESTRUCTURA DE COSTOS que justifique el ABUSO CONSTANTE DE SUS PRECIOS,

Así que la opinión y necesidades del “PUEBLO”, les sabe a MIERDA…prácticamente la respuesta de hoy al Clamor Popular fue “…o pagan lo que nos da la gana cobrarles aunque jamás les prestemos un servicio de calidad ni garantizado, o váyanse pal coño…pendejos”.

Lamentablemente todo es una BURLA una manera de agotar a la gente, sumirla en el cansancio y la obediencia como BUENOS ESCLAVOS AGRADECIDOS.

Fui de los que les advertí a aquellos que participaron de buena fe y esperanzados en la BUENAS INTENCIONES del Gobierno Regional y el Gobernador, así como en la buena predisposición y solidaridad de las Empresas de gas, como Beatriz Gas, que eso era lo que sucedería, hay que aprender de las experiencias. 20 años no pueden habernos pasado en vano.

Advertí además, de manera pública, la presencia en el grupo de representantes de la comunidad, de personas que estaban allí sólo para SAPEAR y SABOTEAR, (como lo han hecho por lo menos desde el 2014) la mayoría asalariados por la gobernación u otras instancias del poder (imposible que estén allí para decir o hacer algo en contra de quienes les mantienen el Bozal de Arepa suculento y revolucionario. Hoy casi que lloraron pidiendo quedara en actas que ellos no estaban allí apoyando a esa gente maluca y malagradecida, menos estar en contra del Gobernador o la Revolución, ojo estemos claros también hay actores de la falsa oposición (La MUD – Frente Amplio) buscando protagonismo personal en esos justos reclamos para figurar en la próxima ESTAFA ELECTORAL y recibir el billete que genera la EMPRESA ELECTORAL venezolana. DEBEMOS RECUPERAR LAS ACCIONES COMUNITARIAS PARA LOS CIUDADANOS YA BASTA DE SAPOS COOPERANTES ROJOS Y AZULES.

Algunos vecinos de otros Bloques me pasaron mensajes de texto, donde estos REVOLUCIONARIOS que luchan por la comunidad de la Beatriz los están amenazando con quitarles los accesorios del suministro de gas de sus propiedades y tomar otras acciones contra ellos PORQUE TIENEN QUE ACEPTAR PAGAR CALLADITOS Y OBEDIENTES…

Luego harán lo mismo con la Electricidad, CANTV, Agua y hasta con el aire que respiramos (ya lo hizo el Gobernador del Estado Vargas, Estado La Guaira, Estado de Destrucción…o como sea que se llame, cobrando impuesto por el aire que se respira en el Aeropuerto de Maiquetia…)

Los SOCIALISTAS del MUNDO ENTERO apoyaron, justificaron y hasta financiaron la destrucción del Metro de Chile porque les aumentaron algunos CENTAVOS el pasaje. Esa excusa justificó la quema del Metro de Chile, de las Empresas de Electricidad, el saqueo y quema de Centros Comerciales y la destrucción de más de 400 mil puesto de trabajo, entre otros. Los Chilenos POBRES, los más necesitados, cifra ahora engrosada en 400 mil almas, sufren las consecuencias de una LUCHA SOCIALISTA Y REVOLUCIONARIA contra la OLIGARQUIA CHILENA en el poder y hasta buscan cambiar el Gobierno y la Constitución. Aquí en Venezuela no nos prestan los servicios de ningún tipo, ni siquiera los más básicos, aunque los ASALARIAFOS SOCIALISTAS de la ONU, el vaticano, etc, así lo digan y gasten millones de dólares en publicidad, pero además debemos MANTERNOS CALLADITOS Y AGRADECIDOS porque por fin tenemos JUSTICIA SOCIAL, Socialista, Marxista y Humanista…No me Jodan…¡

Aaaahhh pero debemos salir a Votar próximamente OBEDIENTES Y PUNTUALES, calladitos, alegres, hacer catarsis en cuanta bailoterapia al PSUV y la Falsa Oposición del Frente Amplio (la MUD-Asamblea Nacional) nos monten porque con eso lograremos cambiar esta Pesadilla, recordemos que aquí TODO ES DEMOCRÁTICO, los Poderes son Independientes y Todo el Gobierno, incluyendo a la Asamblea Nacional (Bueno a las 03 Asambleas Nacionales, los 3 Presidentes Usurpadores e Ilegítimos y los 2 TSJ con sus próximos 3 CNE) están allí, existen, por y para Beneficio del Poooeeebloooo Venezolano… Uh..Ah

ES HORA DE ARRECHARSE…DESOBEDECER ES LA SALIDA…¡

SI NADIE OBEDECE …NADIE MANDA…DEJEMOS DE SER BORREGOS SUMISOS AGRADECIDOS DE QUIENES ESTÁN EN EL PODER…¡