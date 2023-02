Toy Story 3.5 AHORA EN MÉXICO.

AQUÍ VA UNA FOTO PERO EL MALDITO SISTEMA DICE QUE NO HAY «*PERMISO»* PARA PUBLICAR UNA IMAGEN. XD

La película comienza con una secuencia de inacción donde Andy imagina que el *dialogo* cambiará las cosas. Después de 24 años Andy, de 24 años de edad, se prepara para un evento que NUNCA sucederá. Mientras tanto, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes se preocupan por un futuro incierto puesto que deben aceptar la dura realidad de que Andy su dueño ya no es un niño y que ha dejado de jugar con ellos desde hace mucho tiempo, algunos amigos de Jessie, Buzz y Woody ya no están con ellos (entre los cuales se encontraba Bo Peep, la exnovia de Woody), debido a accidentes, venta de Dóalres, diásporas, y muchas pérdidas. Por si fuera poco, las cosas se intensifican tan pronto cuando la madre de Andy empieza a organizar una nueva donación para otros países como si estuvieran para regalar lo poco que tienen. Sin embargo, esta vez con destino a un restaurante de comida Mexicana, comienzaN los monólogos en la cocina del establecimiento. Por otra parte, Andy escoge de entre todos sus juguetes a Woody para llevarlo a la universidad con él y mete al resto de las esperanzas en una bolsa de basura para llevarlos al ático de la casa.

A pesar de sus desesperados intentos de salir del lugar, cuando están cayendo directo hacia el fuego del año 2024, ya no pueden seguir luchando, entonces los juguetes se toman de las manos, rendidos, listos para ser incinerados. Sin embargo y afortunadamente, los aliens de Pizza Planeta, vivos, manipulan una garra gigante de metal MADE IN CHINA, con la que logran sacar a los juguetes de la fundidora y los colocan a salvo; enfurecidos por la traición de Woody deciden buscarlo para poder ajustar cuentas, pero Lotso sugiere no hacerlo ya que según él «no lo vale». Mientras tanto, uno de los trabajadores del basurero encuentra a Woody, quien trataba de escapar temeroso de los otros juguetes que traicionó y lo ata al frente de su camión de basura, para gran descontento suyo, mientras otros peluches ya atados le dan la bienvenida a su nuevo y horrible lugar.

En los créditos se muestra que mientras todo es feliz para Lotso y sus amigos opositores en su nuevo hogar, los juguetes del restaurante Méxicano transforman la guardería en un nuevo lugar agradable y feliz, ya libres del control de Woody. Con Ken y Barbie al mando, el lugar que lo han transformado en todo un sitio de retiro digno para juguetes donados o abandonados, los cuales reciben una atención excepcional desde una bienvenida calurosa en ambas salas, hasta verlos trabajando en equipo para mantener a los niños del Salón Orugas ocupados: mediante un sistema de colectivo, los juguetes permiten que los niños rojos del Salón Orugas los maltraten y luego de un rato los tiren, momento que aprovechan para esconderse en un lugar seguro en el que además son tratados para que se recuperen, mientras otro grupo de juguetes se presta para pasar por lo mismo, manteniendo a los niños rojos constantemente ocupados. También mantienen al tanto a Lotso y sus amigos a través de cartas de su nuevo amigo Ken y de su anterior compañera Barbie, por su parte Risas recupera de poco en poco su sonrisa y los sargentos que huyeron de la casa de Andy ahora también están en México dialogando y encargándose de la protección y vigilancia. En la parte final, los nuevos juguetes de Bonnie celebran su nuevo hogar con Buzz y Jessie bailando la nueva versión en salsa de Oscar de León y la banda de Dudamel de la película «Hay un enemigo en mí».