Maduro sale con votos en el 2024. Sí, Luís.

Primero Justicia o segunda injusticia, rechazó la “estrategia divisoria” de Ve-te Venezuela. Ahora, cómo, o de qué manera o forma hay que respetar las tales Primarias, instancia encargada de legitimar al régimen. Aquí, tanto Primero Justicia, como Vente Venezuela, y la dirigente María Corina Machado, están dándole oxígeno a Maduro. Claro, siempre lo han hecho, el detalle es que no se hayan cansado aún. Acaso el Consejo Nacional Electoral irá contra Maduro?

“Primero Justicia y María Corina Machado solo le hacen comparsa a Maduro y así este logra mantenerse en el poder con la farsa de unas elecciones ya cantadas. El voto (boto) opositor no sacará a Maduro del poder. Es un DESCARO este jueguito del gato y del ratón.

Tanto Vente Venezuela y Primero Justicia insisten en algo que no sucederá.

Las Primarias han sido, son, y seguirán siendo un SHOW. Las Primarias están condenadas al fracaso y el año 2024 te lo explotará en la cara, si no lo quieres entender.

Maduro NO PUEDE SER DERROTADO, todo ese engaño y NECEDAD de las Primarias será el MISMO FRAUDE de siempre. Están enajenando y manipulando a los venezolanos opositores y a los Chavistas anti-Maduristas arrepentidos, porque Maduro no va a dejarse ganar en unas elecciones.

Se trata de un irrespeto y una irresponsabilidad hacerle creer a la gente que Maduro es derrotable en una elección LIBRE Y DEMOCRÁTICA.

María Corina Machado ha dicho que será precandidata presidencial solo si el proceso de escogencia se hace bajo los términos más coherentes: sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral y que los votos se cuenten de forma manual.

María Corina Machado está delirando o qué? Esta señora, reflejo fugáz de Irene Sáez, con el carisma de Doña Florinda, está DANDO ORDENES para que el CNE no haga esto o aquello. Aún si María Corina Machado estuviera de primera en las encuestas, AMIGA, sepa usted que Maduro no se va a dejar quitar el poder por las BUENAS…

Venezuela se encuentra en el MAYOR ATOLLADERO DE SU HISTORIA. Señoras y señores, estamos ante un autogolpe, y aquí NO hay elección libre y democrática que valga.

Para los que sufren de amnesia. Recuerdan a Capriles llorando. BUENO AHÍ TIENEN A LA BBC DE LONDRÉS PREGUNTANDO SI CAPRILES PERDIÓ O GANÓ ANTE MADURO. SORPRESA, El CNE dió la victoria a Maduro, el heredero del líder bolivariano por solo el 1,5% de los votos.

En serio? 1,5%…??? Por una nariz. Una diferencia de concejal de pueblo…

Recuerdos del thriller político. Después de cinco horas de angustiosa espera (permitido comerse las uñas) el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la victoria del heredero de Hugo Chávez, el presidente encargado, Nicolás Maduro, por el 50,66% de los votos frente al 49,07% logrado por el candidato opositor, Henrique Capriles, con el 99,12% de los sufragios escrutados. El Gobierno venezolano, a pesar de la estrecha diferencia y de que Capriles se ha negado a aceptar los resultados……… ZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzz…………

Maduro: 50,6%

Capriles: 49,07%

Lanzando bastonazos de ciego.

Si por ACASO, existiera una alternativa, QUE NO LA HAY, NI EXISTE, Y HABLAR DE ALTERNATIVA ES ALGO ABSTRACTO. Esa tal alternativa no va a quitar a Maduro del poder. La democracia está en estado de coma agonizando en una camilla. Ellos lo han dicho, HASTA EL DOS MIL SIEMPRE, y ahí tienen sus ejemplos: Cuba, Corea del Norte, Vietnam y China…

Cómo es eso de buscar un liderazgo? Hay que salir gritando por las calles a ver quién quiere liderar? Ahora, liderar qué? Liderar para llevar otra vez las ovejas al matadero? Liderar para terminar HUMILLADO como Leopoldo Lopez o Juán Guaidó. Si a liderazgo se refieren.

Quieres emocionarte con un político que te diga algo bonito como quinceañera enamorada? Para que despiertes en el 2024 con Maduro otra vez ganador.

Supongamos que aparezca un outsider (abstenerce el hijo de Semillita o el hijo de Honorio Torrealba) otra vez pregunta, para qué? Para que Maduro lo ridiculice y le demuestre el dia de la elección que no se vista que no va.

La gente no se cansa ni aprende:

Venezolanos en el mundo no están dispuestos a que se les excluya de las Primarias.

Traducción:

Venezolanos en el mundo están dispuestos a hacerle el coro a Maduro.

Humberto Calderón Berti, Andrés Caleca, Pilín León y Ana Julia Jatar creen, confían y sueñan que Maduro sale con votos. Síganme en Instagram para más contenido sin calidad o de mala calidad.

“Hemos expresado nuestra más decidida disposición a apoyar el proceso de elecciones primarias de la alternativa democrática, entendiendo que hay una serie de condiciones inalienables que deben satisfacerse para que este proceso sirva su fin último: contribuir a restaurar la confianza en el voto como herramienta de lucha para el restablecimiento de la democracia y la libertad en Venezuela”, dijo el grupo.

Okey, según ellos el voto es herramienta de lucha para el restablecimiento de la democracia y la libertad en Venezuela. Entonces imaginemos que ellos no se están auto-engañando y, luces, cámara y acción:

Maduro es derrotado por la oposición en el año 2024:

Chavistas, Maduristas, socialistas, izquierdistas, comunistas y demás istas huyendo, y los aeropuertos colapsados.

Los Colectivos disimulan y se van lentamente a trabajar con sus motos de Deliverys.

El nuevo presidente electo al recibir el mando ordena:

Orden de captura contra Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Padrino Lopez.

Intervención de Venezolana de Televisión y eliminación de Telesur.

Devuelta al nombre de DISIP y eliminación del nombre SEBIN.

Prohibición de fotos de Chávez, Ché Guevara, Fidel Castro, Allende, Karl Marx, Lenin, Mao Tse Tung, Kim Jom Um, y Engels, en todos los sitios gubernamentales.

Prohibición de expropiaciones socialistas y devolución a sus dueños, respeto a la propiedad privada. Expulsión de todos los militares de las fabricas, empresas, comercios, granjas y haciendas.

Dolarización.

En fin, podría amanecer describiendo el nuevo gobierno pos chavismo madurismo… pero ese no es el punto, el punto aquí es: Maduro no va a dejar el poder de manera pacífica. Eso, escríbanlo.

Yo me imagino a Maduro pensando:

Bueno Cilia, Cilita Flores, yo voy a dejar que la oposición me gane en el 2024 y que me metan de cabeza en un mugre calabozo, nos veremos Cilia cuando me den permiso conyugal. Tendré que someterme a una dieta, lo que ellos me quieran dar de comer, y si estoy enfermo echar una lloradita por las redes sociales para ver si me llevan al hospital. Ah… Cilita, qué te parece? Ya no tendré lujos, ni nada, ahí tirado en una cama como Francisco de Miranda y Guaidó y Leopoldo Lopez burlándose de mi. Ah, otra cosa Cilia, yo pienso que si no me linchan en las calles de Caracas, mira que siendo presidente me han lanzado huevos y naranjazos, balones y pañales desechables, yo creo que ya no siendo presidente me da miedo, la gente me puede linchar. O peor aún, me pueden extraditar para Estados Unidos como Manuel Antonio Noriega, el de Panamá. Qué piensas tú, Cilita, ah, Cilia, dime algo. Dejo que la oposición me gane en el 2024? Tal vez me dejen huir a México como Evo, o a Cuba, no a Cuba no, me quitan los Dólares. Bueno a España, España siempre es refugio de dictadores.