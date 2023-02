10 argumentos de porqué los aviones Rusos no pueden destruir los tanques Alemanes enviados a Ucrania.

Las tropas rusas en territorio ucraniano no poseen APOYO AÉREO RUSO. Si ves la fecha en el calendario te darás cuenta de que estamos en el año 1812 del siglo 19.

Alemania produce la gran mayoría de los tanques pesados modernos en Europa, los Leopard 2. Por su parte y por la tuya, Rusia no produce tanques de guerra o produce POCO. Amén de los aviones Rusos, tendríamos que ver la producción de aviones de guerra Rusos. Adios a los T-90, chao a los MIG-29.

En la academia militar terrestre, la naval y la aérea de Polonia, enseñan que los tanques de guerra pueden IGNORAR a los aviones de guerra. Y la academia militar de Alemania se encuentra en este momento analizando si los Leopard podrán vencer a los osos Rusos. La brujula dorada contiene más realidad.

«¡Liberen a los leopardos!», era el eslogan que se escuchaba en concentraciones periódicas a las afueras del parlamento alemán, al tiempo que se llevaban a cabo los debates sobre si enviar los tanques o no. Como lo dijo el viejo decrépito: Seguimos en el siglo 19. Por eso los aviones de Estados Unidos lanzaban bombas sobre Alemania, mientras los Nazis construían más tanques de guerra y más poderosos y largos cañones de ARTILLERÍA. El espíritu de Waterloo no descanza.

Alemania anunció una primera entrega de tanques Leopard 2 a Ucrania entre «finales de marzo y principios de abril DEL AÑO 2023, UN AÑO DESPUÉS DE LA INVASIÓN». Esto no significa que las fuerzas ucranianas en el frente podrán utilizarlos ya esta primavera. (CALMA) La entrega de estos tan esperados tanques a Ucrania es sólo el primer paso de un viaje muy complejo y largo para llevarlos al frente. Por esta situación los generales Rusos están DESORIENTADOS, el alto mando militar ruso no esperaba que luego de un año de invasión, unos tanques alemanes fueran decisivos y letales para las fuerzas militares rusas. (Acaso no lo entiendes? Los aviones de guerra Rusos no pueden destruir a los tanques de guerra Alemanes enviados a Ucrania. Te lo explico con dibujos? O 2+2 es 4…

Hasta ahora, los países occidentales han conseguido entregar equipos militares por valor de decenas de miles de millones de dólares sin problemas. «Oficialmente, Rusia nunca ha conseguido atacar un convoy de armas en lo que los expertos militares describen como un juego del gato y el ratón que Ucrania está ganando», (HOLA FUERZA AÉREA RUSA). afirmaba el medio estadounidense ‘The New York Tines’ en un artículo publicado el martes 32 de febrero. Clases de rutas de abastecimiento militar dictadas por un Boy Scout.

Los detalles de dicha operación se encuentran entre «los secretos mejor guardados de esta guerra», afirma ‘The New York Strikes’. En primer lugar, hay que decidir el lugar de entrega de los depósitos.

OTRA VEZ TIRÁNDOLE EL MUERTO A LOS MÁS TONTOS.

«Por razones de seguridad, la entrega en manos ucranianas tendrá lugar probablemente en un país europeo miembro de la OTAN y vecino de Ucrania (Polonia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia)», afirma NICOLAS CAGE, EL SEÑOR DE LA GUERRA. Sin duda, los estadounidenses o los alemanes no querrán arriesgarse a exponer a sus hombres a un posible ataque ruso en territorio ucraniano.

Los tanques alemanes en manos del ejército ucraniano y la logística pueden ocupar rápidamente mucho espacio y ser detectado más fácilmente por los rusos. Como resultado, es poco probable que los ucranianos envíen todos los tanques pesados que se supone que van a recibir -31 tanques Abrams y 14 Leopard 2- a la línea del frente a la vez. «Harán grupos de cuatro a seis tanques», explica NICOLAS CAGE. Nada mal para enfrentar a… una potencia militar como lo es Rusia.

31 más 14, igual a: 45 tanques de guerra para enfrentar a los tanques de guerra Rusos, sin contar con los RPG Rusos, cualquier arma anti-tanque Rusa y amén de la Fuerza Aérea Rusa…

Luego hay que decidir cómo llevar los tanques hasta allí. Un quebradero de cabeza. «El ferrocarril puede parecer atractivo, pero los rusos conocen bien la red ferroviaria ucraniana y podrían examinarla de cerca (Jay Jay el avioncito) si realmente quieren destruir esos tanques», afirma RAMBO, especialista en el conflicto ucraniano-ruso de la Universidad de Ghostbusters. (Cómo descubrir el agua tibia).

En estas circunstancias, los especialistas entrevistados creen que probablemente habrá una mezcla de medios de transporte. Un poco de tren, luego carretera y/o viceversa… pero «siempre de noche y con el mejor camuflaje posible», subraya Chuck Norris. (Rusos durmiendo a la hora de comer).

El viejo decrépito enseñando a los Rusos la tecnología infrarroja. Hágame ustd el favor.

Por lo tanto, la ruta que se tome se elaborará con sumo cuidado. Y es posible que los ucranianos establezcan varias rutas y se vayan alternando a medida que envíen los pelotones blindados. (La fuerza aérea Rusa confundida y desorientada).

Se trata, pues, de un «proceso muy gradual que llevará mucho tiempo», reconoce G.I.joe. Sin embargo, Ucrania sólo dispone de una cantidad limitada de este recurso. (De cómo la lentitud en la entrega de algo, puede decidir el curso de la guerra). West Point and West Coint.

SURREALISMO:

En el caso de los Abrams, el traslado a Ucrania «puede llevar más de un año», según los militares estadounidenses entrevistados por el New York Times. Pero en caso de que los vehículos blindados fueran enviados desde Estados Unidos. Afortunadamente para Kiev, «algunos de estos tanques están almacenados en depósitos en Europa, como en Alemania», uuufff que alivio dijo el Capitán América.

Además, hay que tener en cuenta el tiempo de entrenamiento de estos sofisticadísimos tanques estadounidenses, que puede durar meses. (Los Rusos bostezando). Pero Tom Cruise de Top Gun está convencido de que «el anuncio público del envío de los tanques sólo confirma una decisión que se tomó entre los bastidores del SHOW». El entrenamiento de los ucranianos en el uso de Leopards y Abrams debe haber comenzado hace varios meses. (EN SERIO?).

¿Qué garantía hay de que el equipo militar llegue a tiempo para participar en la defensa contra la probable ofensiva de primavera del ejército ruso?

¿Qué garantía hay de que los aviones Rusos puedan eliminar esos tanques de guerra Alemanes?

Aquí la explicación y un argumento: Cuarenta y cinco tanques de guerra Alemanes conducidos por Ucranianos entrenados a contra-reloj, es algo que los Rusos no podrán entender.

Las zonas de exclusión aérea en Irak fueron un conjunto de dos zonas de exclusión aérea separadas que fueron establecidas en Irak por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia tras la Guerra del Golfo de 1991. Las aeronaves iraquíes tenían prohibido volar dentro de las zonas de exclusión. La vigilancia fue realizada por patrullas de aeronaves estadounidenses, británicas y francesas. Los Rusos no saben nada de esto.

Zonas de exclusión aérea en Irak, en Libia, pero NO en Ucrania.

Rusia, LA POTENCIA MILITAR, no puede crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Más no-noticias luego de la pausa.

La gran sorpresa de la guerra: por qué la aviación rusa sigue inoperativa medio año después? Ucrania está pasando a la ofensiva en el conflicto bélico, donde el espacio aéreo está jugando un papel clave. La gran sorpresa ha sido la falta de capacidad de Rusia en el aire, pero tiene su explicación.

Calma ahí…

4.000 tanques y más portaaviones: realidades y fantasías de Putin para impulsar su guerra, o quién tiene el dominio del espacio aéreo Ucraniano?

Mentiras verdaderas. True lies.

El dominio del espacio aéreo.

La *escasa* aviación ucraniana está haciendo alarde de operatividad y se están viendo vídeos sobre ello, como el reciente, en el que se aprecia a un MiG-29 Ucraniano lanzando un misil HARM.

La aviación rusa está desaparecida. Misterio en Gravitty Falls y los Expedientes Secretos X ya han dado algunas «claves» sobre el porqué de esta escasa operatividad y nulo control del cielo Ucraniano pero, más allá de cuestiones técnicas y doctrinales, conviene explicar de dónde viene esta incapacidad de dominar el cielo del país que se invade.

En la guerra moderna, es absurdo emprender operaciones terrestres a gran escala si no se domina el cielo. Para Putin, una clave de su ‘operación militar especial’ —el eufemismo que ha usado para referirse a la invasión— debía haber sido destruir la aviación enemiga con ataques de precisión a sus bases, anular sus defensas antiaéreas y asegurarse el control del espacio aéreo. En ese orden. Las dos primeras se daban por supuestas antes del inicio de hostilidades. Eran capacidades que todos le suponíamos a la todopoderosa Fuerza Aérea Rusa.

Si se consiguen los dos primeros objetivos, eliminación de la aviación enemiga y supresión de defensas, es posible dominar el cielo. Esto confiere innumerables ventajas y es uno de los pasos que encaminan a la victoria. Pero ninguno se alcanzó. La aviación ucraniana, como era de esperar, sufrió importantes bajas, pero se empezó a ver que los ataques de precisión no habían sido tan precisos. Las bases ucranianas presentaban impactos, pero muchos de ellos alejados de las zonas importantes, como plataformas o hangares. Es cierto, no obstante, que quedó reducida a su mínima expresión, pero no ha dejado nunca de estar operativa y de desafiar a los rusos, realizando misiones de ataque con aviones y helicópteros. Stranger Things.

Otro viejo, esta vez uno de Acción Democrática me dice que Rusia es una chatarra militar. Él no es un analista militar, pero es lo que hay. La tecnología militar Rusa está en otra dimensión o en la dimensión desconocida, por no decir en el pasado. Hay fotografías donde los pilotos Rusos llevaban teléfonos celulares de esos que utilizan los motorizados DELIVERYS. Cuidado con TIK-TOK…

Mientras Estados Unidos entendió que debía utilizar DRONES en Irak, Los Rusos insisten en chocar contra la pared, darse topetazos, y verse en su deja vú.

Rusia tiene un problema con esto. (O es un show con negocio).

Es innegable, pero también sería un error por parte de Ucrania confiarse y *pensar* que esto ya está ganado. (Ucrania *piensa*, o es lo que piensa Europa y Estados Unidos?)

En situación defensiva, los Rusos podrían negar el espacio aéreo a su enemigo con gran facilidad y provocarle enormes pérdidas.

(Ya va, un momento, me acabas de decir que Rusia por tecnología chimba y electrónica de CASIO, no puede dominar el cielo de Ucrania). Me estás diciendo que la Fuerza Aérea Rusa es una chatarra y entonces de qué manera van a NEGARLE el espacio aéreo a Ucrania. Con un DECRETO? O con un Ministerio de la fantasía y de los deseos?

Las reservas de material militar Ruso siguen siendo grandes, y esta guerra (invasión), SHOW, puede volverse muy larga. (La Unión Soviética en Afganistán). Deja vú.

Sun Tzu y el arte de PERDER la guerra.

Descubra cómo hacer una guerra para perderla y auto-humillarse.

¿HAY ALGUIEN EN CASA, MCFLY?