¿Es Anonymous una farsa?

Todo empezó a principios del siglo XXI en una página de imágenes donde se discutía sobre manga y animé llamada 4chan, una página evidentemente administrada o usada por chicos adolescentes, creadores de los primeros memes. Tenían un foro de temática totalmente aleatoria y superficial. Quienes hacían los comentarios lo hacían de manera anónima (de ahí Anonymous o Anon), en un principio como una diversión.

Ya hacia el 2008 Anonymus, que no es un individuo sino un grupo de individuos que se cubren con ese nombre, empiezan a hacer acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, de la independencia de Internet y en contra de la censura. En un principio lo hacían dentro de la comunidad 4chan pero luego se fueron expandiendo fuera de la red, actuando contra organizaciones como Scientology, empresas multinacionales y sitios gubernamentales. Han apoyado manifestaciones de calle, como el 15-M o Occupy Wallstreet.

A lo largo de ese tiempo han dado diversos informes, bajo el anonimato, pero es imposible corroborar la veracidad de esos informes, ya que como no hay una jerarquía no es posible ubicar sus fuentes. Además que cualquiera puede difundir información falsa usando el nombre de Anonymus para darle credibilidad. Su organización es muy difusa y no hay nada oficial de este grupo.

A este grupo se les adjudica los ataques a los sistemas de conexión de internet, hackeos de páginas web y otras acciones de protesta.

Han sido bloqueados por las redes sociales y han sido arrestados algunos miembros acusados de hacer acciones ilícitas en la red.

Luego de unos tres años de silencio, este grupo vuelve a salir a la luz el pasado 31 de Mayo, luego de la muerte del afroamericano George Floyd, con un mensaje por medio de un video a la población de los Estados Unidos, acusando a un grupo de personas ligadas a la farándula y la política, incluyendo a Donald Trump, de pedofilia, mencionando a una supuesta lista Epstein.

Ahora bien, este famoso vídeo sale muy poco después del estreno en Netflix de una miniserie basada en Jeffrey Epstein, un financiero estadounidense​ condenado​ por tráfico de menores en el mundo de élite​ y conocido como depredador sexual, muerto por suicidio el año pasado mientras permanecía en prisión.

Un detallito: Las elecciones presidenciales de Estados Unidos están programadas para ser celebradas el 3 noviembre de 2020.

Es decir, todos los ingredientes están sobre la mesa: Elecciones presidenciales a solo cinco meses, un afroamericano es asesinado por un policía, protestas violentas en varios estados del país, el portal de streaming más importante saca una miniserie acerca de Jeffrey Epstein, un grupo de hackers sacan un vídeo acusando a Donald Trump, que irá a las proximas elecciones, de formar parte de un grupo de pedofilia junto con otros actores y políticos, además mencionando complots con respecto a la muerte de Lady Di, la muerte de Michael Jackson, y otras acusaciones imposible de corroborar, no hay manera de acceder a sus fuentes.

Es bien sabido que los bulos, o falsas noticias son compartidas seis veces más que las noticias reales, y que cerca del 70% de la población no sabe distinguir una noticia falsa de una verdadera.

Hay que recordar que buena parte de las razones del triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones ha sido gracias a las noticias falsas.