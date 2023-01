DESPIERTA.

Guión de cine.

Autor: Samu.

Página 2.

Interior. Sala de apartamento. Noche.

El lugar está lleno de símbolos de la paz, una paloma blanca, crucifijos, vírgenes Católicas, Buda, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, John Lennon, Dalai-lama, La Madre Teresa de Calcuta, Desmond Tutú, y un cuadro gigantesco de Carlos Fraga. Todos sentados en el piso, menos John quien aguarda apoyado en la pared.

Yesi:

Hay que seguir trabajando en todas las áreas, no solo en la laboral sino en la espiritual, en la mente, al alma, y el corazón. En la mañana me contaba una amiga que está muy estresada por la situación, y le dije que esto no va a cambiar. El cambio es interior, viene de adentro. Usted puede tranquilizarse viendo películas, dibujos animados, series de tv, hay una muy buena llamada: Doctor Who. Hay que ir al cine, ir al parque. Buscar distracción en las redes sociales. En cuanto a las finanzas, no es malo que una profesora esté vendiendo tortas de cumpleaños, o que una enfermera venda tostones adentro del hospital. Yo, que soy ingeniero, vendo colonias, perfumes y cualquier remedio o medicina que las personas necesiten. Recuerden, el cambio está dentro de ti. Cambia tu mundo interior y deja al mundo exterior seguir su camino.-

Harto por el discurso soporífero, John recuerda una casa adornada con cuadros de paisajes apocalípticos, recortes de periódicos con fotografías de la Guerra del Golfo, Libia, Siria y Panamá. John levanta alfombras, mientras Alejandro revisa gavetas, escaparates y cualquier objeto que pueda albergar lo que andan buscando. Afuera, los ladridos de un perro no paran. En la pared de la derecha, un cuadro de dos metros por uno, tal vez acrílico sobre lienzo, donde se observa el cerro Ávila, detrás de este, una explosión nuclear. En el piso y luego de apartar con el pie y dar patadas a las montañas de papeles surge un cuaderno rojo. John jadea y con ojos desorbitados guarda el texto sin que Alejandro se de cuenta. Los dos continúan registrando la casa. John ríe.

Alejandro:

Que pasa?-

John:

Nada, estoy nervioso.-

John avanza por la derecha. Alejandro elige la izquierda. En el baño, Alejandro queda paralizado. Adentro de la bañera hay una cabeza humana. Al fondo suena: Psycho Killer de Talking Heads. Seguido del sonido de pisadas no humanas, ruido de pesuñas, EL PERRO… Los dos intrusos abandonan la escena a toda velocidad. En la huida vemos que John lleva en la mano derecha un gas pimienta. Saltan el mueble. La imagen se detiene.

John:

LA MOCHILA.

El miedo en sus rostros es de fotografía.

Interior. Sala de apartamento. Noche.

Portazo, ruído de botas. El humo blanco entra cubriendo gran parte del lugar y descubriendo la toz, los gritos y las lágrimas. Otra de las bombas lacrimógenas se cruza en el camino con una granada de choque. Algunos incautos intentan huir y los mas expertos caen pecho a tierra aguantando la respiración. John sube por la escalera de servicio.

Interior. Habitación. Noche.

Reloj despertador en pantalla negra. La alarma no deja de sonar. Al fondo: “All I Have To Do Is Dream de Everly Brothers.

<<Urgente. De ultima hora: Hace pocos momentos se registró un incendio en el Ministerio de Educación…>>