Ni de Cuarta…ni de quinta: Yo quiero una Venezuela Digna y Libre

La Cantidad de Millone$ de Dolare$ que maneja el Ungido Hijo de Chavez JUAN GUAIDO es tan inmensa que anoche escuchaba el Programa de la periodista Colombiana Sandra Valencia “Informativo G24”, que en lo personal me parece muy buen programa y comparto la mayoría de sus análisis geopolíticos, pero me dio asco ver como después de destruir a Soros, la OMS, los Chinos, a toda la Izquierda CRIMINAL internacional salen a DEFENDER a esa rata Chavizta del Guaido y se montaron un buen rato a desmentir lo que hasta los diputados corruptos de la Prostituida Asamblea ya CONFIRMARON, que además en el propio comunicado de la secretaria de la corrupción, perdón presidencia interina, dejan claro que SI SE VAN A METER ESE BILLETE pero no lo llamaran sueldo o salario.

El entrevistado que tenían, desde USA por cierto, decía para justificar lo que van a hacer dentro de poco, o sea pagarse miles de dolares por ser parte del Cogobierno que Saquea Venezuela junto a maduro, más o menos lo siguiente, apoyado por la periodista y aupado por ella:

“Pero es que vamos a estar claros, que ellos cobren un salario de 5000 mil o más Dolares no tiene nada de ilegal, y es hasta bueno…porque ellos tienen más de 4 años sin cobrar sueldo. Y en definitiva no es mejor que se ganen esa plata a que anden pasando hambre y como pordioseros…así es fácil que los agarre maduro y los convenza…”

Coño, primero si no cobran ni un BOLÍVAR desde hace 5 años como dicen ellos mismos, como pueden vivir una vida de lujos digna de Artistas Afamados internacionalmente, con sus Familiares fuera del país, con inversiones multimillonarias en el extranjero…? O sea como financian sus vidas de HIJOS HEREDEROS DE CHAVEZ…

Y si al caso vamos, que un DIPUTADO ELECTO POR EL PUEBLO, menos la cuerda de parásitos montados a dedo por listas, están para trabajar y cumplir funciones delegadas a sus cargos por nosotros quienes somos sus JEFES, no son, a saber al menos por ley, unas PUTAS que se vendan al mejor postor y ofrezcan servicios de ACOMPAÑANTES PREPAGO a los mafiosos internacionales o del gobierno.

Además ese argumento de que debemos apoyar se metan ese realero sin haber cumplido con sus funciones estos 5 años, las que les encomendamos quienes los elegimos, da pie para entonces justificar que los GNB, los Narco Militares y cualquier delincuente robé y se venda al Narco Régimen porque su sueldo es miserable… Jamás existirá entonces Sueldo Suficiente para controlar la TRAICIÓN de estos Diputados Corruptos e INMORALES.

Esto da pie además a la VALIDACIÓN del argumento que hacen los lideres CORRUPTOS SAQUEADORES DEL PAÍS, y sus borregos felices, que montaron al Chavizmo y ahora lo protegen para poder garantizarse TOTAL IMPUNIDAD y jamas pagar por los crímenes que han cometido contra Venezuela y su Pueblo:

“Al menos con los Adecos y en la cuarta república ROBABAN pero dejaban robar…vivíamos mejor. Además hay que perdonar y continuar, no podemos anclarnos en el pasado, BORRÓN Y CUENTA NUEVA…”

INMORALES TODOS…

Yo no quiero, ni apoyaré jamás volver a esa Venezuela CORRUPTA e INDIGNA que transmuto en el Chavizmo. Quiero que todos paguen por sus delitos y que Venezuela sea una patria de gente Honesta, Decente, prospera por ser trabajadora y culta….

#DesobedienciaCivilTotal

#ResistenciaConInteligencia

#NoMasSocialismoEnVenezuela

#NoMasMaduroNiGuaido