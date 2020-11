República BolivarCoreana de Latinoamerica: Venezuela Next Episode

“¿CDLM o sea que entonces los miles de muertos que fueron causados por el engaño de una lucha libertaria arreciada desde el 2014 por Leopoldo López y sus secuaces no tienen ninguna importancia, los millones de familias que están pasando roncha y persecución en el exilio tampoco importan, que el 90% de loe venezolanos estemos sumidos en la mas terrible situación de Hambre, Miseria y MUERTE tampoco…?”

Lo más arrecho es que este amigo con el que me tope, tiene un hermano que siempre ha sido afín al chavizmo y estaba presente en la conversación, el chamo esta papeao así tipo Leopoldo López después que salió del SPA donde vacacionaba, perdón de la cárcel de ramo verde donde ni siquiera le daba el sol pero logro hasta preñar a la mujer por un milagro de Jose Gregorio Hernandez, y que yo sepa no tiene cargos ni actividades que le puedan generar ingresos abundantes, buej, le decía a mi amigo “…mírate tu 20 años siendo usado y manipulado por los mismos de siempre, todo flaco y pela bolas mientras que tu hermano esta papeao como Leopoldo, bien vestido se le nota la abundancia y prosperidad y eso que viven en la misma casa…explícame eso, explícame como los enchufados de la MUD y los Chaviztas todos se ven así mientras todos los Borregos Militantes del PSUV y de la MUD se ven como Tu”.

La HUIDA del Héroe Patrio Leopoldo, de quien hasta se nos dijo era descendiente de Simón Bolívar en su momento, la postverdad socialista en marcha, no fue ninguna hazaña tipo James Bond el agente 007, sino por la puerta de enfrente negociada con Maduro y Diosdado y en un avión privado con todas las comodidades de su alta investidura, solo significa que están clarísimos NO TIENEN NINGUNA BUENA EXPECTATIVA, NINGÚN PLAN, NADA DE NADA, respecto a que hacer para mejorar la situación a orto, mediano o largo plazo de este sufrido pueblo, en este “Campo de Concentración Socialista-Comunista-Progresista”, pero peor aún como si no fuese suficiente evidencia de nuestra catástrofe social, pudimos observar las grandes colas de personas en el SIMULACRO DE FRAUDE ELECTORAL, la mayoría gente casi descalza y famélica, y seguramente presentes sin haberse llevado un pedazo de pan a la boca hasta ese momento del día.