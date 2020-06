¿Qué es eso del género?

Y no, no vengo a responder nada, de hecho vengo con preguntas, con un montón de preguntas, y a decir verdad quisiera que me lo explicaran con manzanas, porque mientras más me explican menos entiendo.

Tengo muchos amigos gais, trans, a quienes amo. No tengo ningunas ganas de hacerles daño, ni que se sientan mal.

Recuerdo que de niña tuve mis Barbies, mis casitas de muñecas, pasaba horas y horas vistiendo a mis muñecas, les ponía nombres, decorando a mi casita de muñecas, quería desde niña ayudar a mi madre en la cocina.

Ahora bien, he escuchado de algunos movimientos feministas contemporáneos, que todo eso de ser niña, de querer vestir muñecas, decorar mi casita de muñecas, querer estar en la cocina con mi madre, ha sido por una imposición por parte de la sociedad patriarcal que ha hecho que siga los patrones pre-conconcebidos culturalmente.

Por otro lado, si yo me hubiera tenido los gustos de un niño, si me hubiera gustado los coches, el fútbol, la mecánica, los soldados… Entonces es porque me he autopercibido como niño, y que a pesar de tener un cuerpo de niña me siento como un niño.

Mi pregunta es: ¿Porqué si tengo cuerpo de niña y actúo como una niña es una imposición cultural, pero si actúo como niño es mi percepción? ¿Por qué simplemente soy niña porque me autopercibo como niña y no porque nadie me lo ha impuesto?

¿Por qué si una niña se viste de princesa es porque sigue los patrones culturales del patriarcado y será una sumisa, pero si lo hace un niño no pasa nada, está bien? ¿Acaso la mente de la niña es más débil, más influenciable que la del niño?

Lo otro que he escuchado es que el hecho de tener vagina no significa que sea mujer, o que si tengo pene no significa que tengo que ser hombre, pero yo recuerdo que desde el cole me hablaron dell ADN, y que había una unos cromosomas llamados XY para el sexo masculino y XX para el sexo femenino, y que eso iba a determinar los genitales, el grosor de la voz, el vello en el pecho y mayor musculatura en los hombres y de los senos en la mujer… Es decir, que genéticamente ya está determinado los sexos, ¿por qué entonces dicen que no es así? ¿Entonces lo de ADN ya no es o es cómo?

Más arriba hablé del patriarcado, y he escuchado el concepto por parte de algunas feministas que lo definen algo así como la imposición del hombre sobre la mujer en todos los aspectos, en el que hombre es el opresor y la mujer la oprimida. Ahora bien, patriarcado viene de patriarca, según la RAE patriarca es una “persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad.”; por otro lado patriarcado, según la RAE, es una “Organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aun lejanos de un mismo linaje.” Y según wikipedia el patriarcado se entiende como “toda forma de organización social cuya autoridad se reserva exclusivamente al hombre o sexo masculino. En una estructura social patriarcal, la mujer no asume liderazgo político, ni autoridad moral, ni privilegio social ni control sobre la propiedad.”

Según esta definición, en el patriarcado la mujer no tendría oportunidad de tener liderazgo político, ni poder tener propiedades, ni poder ascender económicamente. Quizá a excepción de los países musulmanes o con gobiernos totalitarios, todas las mujeres, en los países occidentales podemos ser presidentes si queremos, podemos tener la profesión que se nos antoje, podemos tener propiedades que nuestra economía se nos permita. Y algo muy importante, somos iguales ante la ley, cosa que no sucede en los países musulmanes.

Nací y me crié en una familia tradicional, católica, nunca me sentí oprimida por mis padres, por mis hermanos, por mis compañeros de estudio. Estudié la carrera que quise estudiar, y trabajo con colegas hombres que en ningún momento me han oprimido. He tenido mis parejas hombres, con las dificultades de las relaciones que creo todos tenemos, pero ninguno me ha oprimido por ser hombres y yo mujer.

¿Que he sido una mujer privilegiada? Puede ser. Y ahora que lo pienso, si hubiera sido hombre hubiera tenido los mismos privilegios.

Sí, ciertamente en la cultura ha habido una cierta preferencia por los hombres en algunos aspectos. ¿Que las mujeres hemos recibido más violencia que los hombres? No lo creo. Quizá en porcentaje, pero no es mucha la diferencia, además que hay otros tipos de violencia más sutiles que la física, como el chantaje o la manipulación, que creo que las mujeres somos más hábiles en esos aspectos que los hombres, o por lo menos se nos sale las lágrimas falsas más fácilmente.

Si una mujer es maltratada por su pareja hombre en una plaza pública seguramente será defendida, pero si es un hombre el atacado por su pareja mujer en una plaza pública seguramente será motivo de burla y de risa. Igual si un hombre va a la policía a denunciar a su pareja mujer por golpearlo, los policías seguro se burlarían de él, ¿o me equivoco?

He tenido amigos trasvesti, me lo han confesado, se sienten bien vistiéndose como mujer, pero se sienten hombres, he tenido amigas transgénero, que sienten como hombres. No soy psicóloga ni psiquiatra, no sé casi nada del tema, me parece demasiado complejo. Como dije más arriba, a ellos los amo, lo que aún no me termina de calar ¿por qué tengo que verlos como ellos se ven?

¿Por qué las mujeres que van a los concursos de belleza siguen patrones preestablecidos patriarcales que hacen cosificar a la mujer, pero una transgénero que participe en un concurso de belleza está bien visto, se considera una mujer empoderara?

Recuerdo que una vez en la calle vi a un chico de cabello corto, barba muy bien rasurada, con una faldita que le llegaba a las rodillas, medias de invierno, unos tacones cerrados y un bolsito diminuto en uno de sus hombros. Se veía hermosísimo, era un hombre muy bello, caminaba con un estilo que ni yo misma podría (soy un poco desgarbada la verdad). Con todo como iba vestido igual para mí era un chico. Ya, que me dirán que no, que no es ni hombre ni mujer, que es no binario, pero para mí sigue siendo un chico, sus cromosomas son XY seguramente, a nivel genético lo es.

Cuando estaba en el instituto estudiaba conmigo una chica que era anoréxica, ella se percibía como gorda a pesar que pesaba 45 kilos, recibió tratamientos psiquiátricos, incluso algo de medicación, porque lo de ella era un cierto desequilibrio psíquico. En un supuesto negado que lleguen a considerar a la anorexia como un género, ¿debía percibir a esta amiga como gorda a pesar de sus 45 kilos de peso? Era evidente que ella no estaba gorda, pero aún así ella se percibía como tal, siguiendo la lógica de (la ideología del) género yo debía, y todos los que la conocían como gorda, aunque no lo fuera.

Si yo me autopercibiera como hombre, a pesar de ser mujer, ¿no debería verse eso como un trastorno, así como la anorexia? ¿Por qué los demás deberían verme como hombre, si a todas luces soy mujer?

Creo que aún me quedan muchas interrogantes, pero lo dejo hasta ahí por ahora.

Espero estar más clara más tarde con este tema.