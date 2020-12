Me volvieron a Estafar, mismo Estafador…quiero mi bicicleta

Para los que disfrutan ser ESTAFADOS, sabiendo que siempre los ESTAFAN, pero aun así se prestan y buscan convencernos a los demás que DEBEMOS DEJARNOS ESTAFAR, porque es lo único que nos queda, es la única oportunidad para lograr que DEJEN DE ESTAFARNOS, o sea una vaina loca pues, eso es lo mismo que ir a una Consulta sin Validez alguna, sin utilidad alguna para Venezuela o los venezolanos, sin siquiera legitimidad, porque fue convocada de la misma manera que el Asesino Maduro convocó y montó la Asamblea Constituyente porque él es el pueblo y el la CRBV dice que así si se puede, igual Guaido Chiabes, el G4 y Leopolvo Lopez son la Sociedad Civil los demás somos la nada, les dejo una reflexión que le acabo de hacer a un amigo que lamentablemente disfruta ser utilizado, no aprende de las experiencias ni propias ni ajenas, o sea como la mayoría que no nos permiten salir del Socialismo del SXXI:

Eso es como que yo me gane unos 1000$ largando la verga Día y Noche, sin darme ningún gusto para poder comprarme no se una bicicleta, un carro usado…lo que sea, y pues veo un anuncio en el Facebook, Twitter o el periódico etc:

“Vendo de oportunidad Bicicleta casi nueva, verla es comprarla..”

llamo al tipo y le cuento a mis amigos que le voy a comprar el, producto, entonces llega un pana, o sea tu, y me dices:

“…coño profe vi que le respondió a fulano por lo de la bicicleta, no caiga el tipo ya ha estafado a mucha gente, es mas a mi mismo me estafó hace un mes y perdí mis cobres” pero yo voy sin pararle bolas a tus buenas intenciones y advertencias y le entrego al tipo mis realitos al estafador, y pues me envía una caja con unas cabillas sin valor y ni puedo recuperar mi plata ni hay nadie a donde reclamar realmente, incluso si hay una posibilidad el procedimiento me llevaría años y mucho mas plata de la que perdí para recuperar algo.

Después, llegas tu y me dices:

“…coño profe le advertí lo que le iba a pasar hasta le mostré evidencias y ud aun se dejo estafar”…y yo pues te contesto, aplicando la Disociación Cognitiva:

“…verga chamo es que no tenia mas opciones, la bicicleta se veía buena, era tremenda ganga, y como yo no soy como ud que le tiene mala fe a todo el mundo y anda criticando a la gente que le hace daño a los demás sin confiar en nadie, pues participé, pero sabia que me iba a engañar ya algún día recibiré la bicicleta, la esperanza es lo ultimo que se pierde”.

Buej, no queda más que decir que una vez más queda ratificado aquel sabio dicho de la Filosofía Clásica Griega:

“TODOS LOS DÍAS SALE UN PENDEJO A LA CALLE…Y EL QUE LO AGARRE ESE ES PA ÉL”

#DesobedicenciaCivilTotal

#ResistenciaConInteligencia

#NoMasBorregosCooperantes

#NoMasSocialismo

#NoMasMUD-PSUV

#NoMasGuaido-Maduro