De CAPROF a CHAPROF…o un ejemplo de Revolución Molecular Disipada

Me quito el sombrero ante nuestra Rectora Ninoska Ortiz (PSUV), de verdad es impresionante como ha sabido tomar la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo – UPTT, sagaz y sigilosamente, todos sus espacios internos y externos, propios y afines, siguiendo claramente las estrategias de Gilles Deleuze-Félix Guattari, que para quienes aun no los han leído ni visto los vídeos que les he dejado aquí en mi facebook, desarrollaron las teorías de un dominio sin-poder, o de un (im)poder, que desenmascara los falsos infinitos erigidos por un poder in-mundo (léase aquí a la falsa oposición que considera se encuentra feliz en algún tipo de poder, mientras realmente es manipulada vergonzosa y sigilosamente).Tácticas que ya han venido aplicando desde Chávez en su momento como Maduro hasta la actualidad.

Comencé a leer realmente estos autores, aunque ya había oído de su obra, a raíz de las conferencias del Profesor chileno López Tapia Alexis, en las cuales explica con mucha claridad y detalle el Modelo de Revolución Molecular Disipada (En mi blog académico colgué un link a su libro para quien este interesado en profundizar en el tema).

Pero ¿Qué me motivo a afirmar lo anterior y hacer alusión a ello en este momento?. Pues bien, hoy fue publicada en la cuenta oficial de la UPTT, Instagram y Twitter, una imagen que me llamo muchísimo la atención y en la cual, tal como lo señala la leyenda que la acompaña, se observan las autoridades de nuestra universidad reunidos “El día Viernes 18/09/2020…para revisar y evaluar: Planificación Académica de los Núcleos, proyectos Socio Productivos, inscripción de estudiantes nuevo ingreso e inicio de proceso de inscripción de estudiantes regulares, comienzo período académico 2020-2”. Y se preguntaran…¿Ajah y que carajo tiene eso de especial…?, pues simplemente que se esta haciendo uso de los espacios de NUESTRA CAJA DE AHORROS de los PROFESORES (CAPROF ahora en manos de un representante de Acción Democrática, Trujillo), o sea los espacios que son de NOSOTROS LOS PROFESORES, adquiridos y adecuados con nuestros dineros.

Entonces volverán algunos de esos que no le ven nada malo a nada, ni maldad en nadie, y que pues para ellos gente como yo solo andamos buscando malas intenciones donde no las hay, etc..etc..etc.. ”¿Y qué tiene de malo que las autoridades usen nuestras instalaciones para actividades pertinentes con la Universidad donde trabajamos…?”, pues nada tampoco, si se considera que se están reuniendo allí porque es un beneficio para la Universidad y para los docentes ante una situación inesperada, de emergencia, ineludible, y si no tienen como yo la cualidad, algunos dirán que defecto abominable, de cuestionarse todo y a todos, de ver más allá de las simples imágenes y de los simples contenidos, ver “EL SIGNIFICADO PROFUNDO DE LAS MISMAS”, y como dicen los intelectuales izquierdistas creadores de la teoría de la deconstrucción “…interpretar las cosas en su momento histórico y político”, o sea ver el verdadero mensaje, la semiótica y su poder para des-sedimentar el “PODER EXISTENTE”, y construir una nueva REALIDAD que con esa imagen nos están transmitiendo.

Claro se ha usado nuestra sede, CAPROF, cuando ha sido necesario procesar los pagos y nominas por falta de Internet en la sede San Luis, y si no mal recuerdo en alguna ocasión, por actos violentos causados por las diferentes DELINCUENCIAS, perdón quise decir DIRIGENCIAS, corruptas que han azotado y saqueado la institución, pero esa actividad se enfocaba DIRECTAMENTE EN EL BENEFICIO DEL PERSONAL y eras menester favorecer la resolución de esas contingencias.

Pero entonces ¿Por qué reunirse allí para un Acto OFICIAL y PROTOCOLAR ACADÉMICO tan importante, cuando poseen a su disposición 05 Sedes o Núcleos con todas sus comodidades, salones, espacios bien ambientados para esa función, material administrativo y de trabajo, computadoras, tranquilidad absoluta, estacionamientos amplios y seguros, etc..etc…y hasta personal que les atienda cualquier requerimiento…? Que de paso están a su total disposición sin ningún tipo de restricción ni esa incomodidad, como se ven allí todos arrrejuntados con el peligro ese de la Pandemia China.

Para quienes aún no han aterrizado y no entienden ni pio de lo que digo, en especial a los que después de mas de 20 años de engaños, fraudes, manipulaciones y estafas siguen creyendo en Mesías y Héroes políticos, o gremiales, les dejo lo que exponían Deleuze y Guattari en su obra Capitalismo y esquizofrenia: Mil Mesetas (2007:360-361), respecto al nuevo enfoque de como se debe controlar y ganar las guerras políticas, que dicho sea de paso les esta dando muy buenos resultados a nivel mundial, hasta ahora:

“Nomos del go frente a Estado del ajedrez. nomos frente a polis. Pues el ajedrez codifica y descodifica el espacio mientras que el go procede de otra forma, lo territorializa y desterritorializa (convertir el exterior en un territorio en el espacio, consolidar ese territorio mediante la construcción de un segundo territorio, adyacente desterritorializar al enemigo mediante ruptura interna de su territorio, desterritorializarse uno mismo renunciando, yendo a otra parte). Otra justicia, otro movimiento, otro espacio tiempo.

El ajedrez reproduce la estructura del árbol arborescente, la lógica no deja de ser la de matar (“jaque mate”) y hay un punto estable, orgánico, de comienzo, inicial así como un punto final. El go es rizoma, hay una tabla rasa de horizontalidad y heterogeneidad sin echar ni raíces ni ramificaciones que pudieran establecer órganos estables de gobierno.”

Explico, traduzco, para quienes no han visto los vídeos de López Alexis, mucho menos leído los libros. Se trata de la coaptación de los espacios de poder, reales o simbólicos, en este caso el espacio económico propio de los docentes, un símbolo indiscutible de nuestro esfuerzo por ser y estar mejor atendidos, un símbolo de INDEPENDENCIA, de LIBERTAD logística temporo-espacial con respecto de las autoridades y cualquier otro ente que haga vida en la Universidad, que no les permite(ia) afectarnos al poder ellos afectar las funciones de CAPROF, recordemos que otras instituciones de ese tipo en la institución, ejemplo el SIDIUT, se paralizan y afectan con facilidad por cualquier acción externa a las mismas.

La teoría del Modelo planteado por Gilles Deleuze-Félix Guattari, implica sencillamente adueñarse de los espacios de poder, sin buscar sacar o eliminar a quien ejerza ese poder en los mismos, realmente no les importa quien este “En el Mando”, incluso buscan mantener, o montar, gente que aparentemente les son reconocida y públicamente hostiles, enemigos en este caso político-ideológico, para así consolidar el control de los mismos, dominio sin-poder o (im)poder, lo que les permite mayor flexibilidad de acción y jamás se encuentran expuestos a riesgos innecesarios para su verdadero poder, sus verdaderas funciones visibles.

Así de CAPROF, pasamos a CHAPROF…sin confrontaciones ni peleas…sin vaselina siquiera…¡ UH..AH…