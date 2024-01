¿Qué es lo que esta pasando en Venezuela?…según mi criterio

Históricamente, no hemos comprendido lo que tenemos, sino que hemos menospreciado nuestras riquezas y a su vez hemos pecado al no valorar el voto como instrumento ideológico, significa que no sdeebo samuel jersey etui pour s7 verset stella perfume cmp bundy damske porte manteau canac cicás hosszúujjú gyerekpóló sneakers donna sciallando deebo samuel jersey monki velour max mara cube coat alpargatas vflex sz c hangok automatizálása равни ботуши лак и кожа birkenstock linz sl footshopping abemos creer o no hemos entendido su finalidad.

Por ende si vemos el pasado:

a) Economía: país rentista del petroleo, neo-colonia y populista. Para buscar resolver a la gente se sacrifica lo mas preciado que tiene que es su moneda devaluando, el detalle de esto es que se obtienen mas bolívares, pero para el resto del mundo valemos menos, lo que significa, de nuevo, que no hay creencia en la producción nacional. La industria exterior se lleva mas beneficios que la nacional.

b) Política: sin una base firme, se dejo la ideología a aquellos que simplemente aparecieron como «salvadores» y que a su vez lo único que hizo fue generar un estado vago-dependiente de las dádivas (subsidios) y todo aquello que hiciera la vida mas fácil – VIVA LA PEPA – asi mismo, regalar dinero con el único propósito de comprar conciencia bajo una pseudo ideología de centro-izquierda donde todos son iguales, pero venden lo contrario.

c) Sociedad: la raíz de todos los males y a su vez el vertedero de los pensamientos económicos y políticos, todo esto es producto de no creer en el país, sino todo lo contrario menos preciar de nuevo incentivados por los medios de comunicación a creer que lo mejor es lo de afuera con ello también puede acotarse detalles como la tv y sus programas, dieron como resultado un ser emocional carente de objetividad y corto de memoria, analfabeta de pensamientos ideológicos y bienestar, como consecuencia del vertedero se generaron generaciones apáticas y resentidas por no ser valorados ya que estos no formaban parte de la clase preponderante esos que son de «plástico» y que no tienen la mas mínima idea de lo que generaron sus actos.

Como resultado un país carcomido por la corrupción y la falta de fe en el mismo, apático y falto de memoria y sin visión dando patadas de ahogado, entre sus hijos están los llamados -shouseros- seres emocionales en busca de protagonismo insano y de hipócritas que buscan beneficios por criticar sin el mas mínimo pensamiento o iniciativa moral o en busca de ideas para la sociedad.

Por otro lado están los -bendecidos- esos que creen que por ser de oposición se creen seres superiores y que denigran a aquellos que no son de su pensar.

El fanático es el mas peligroso porque es el mas sumiso de todos pero el no lo sabe.

El vivo pendejo, es el clásico oportunista que se queja de lo que hace pero por otros, osea no se mira asi mismo…irónico.

Al final, no es la culpa de uno sino de todos, ya que podemos argumentar que el país seria algo asi como un apartamento en un gran edificio llamado mundo donde se esta prendiendo en candela y los propietarios – no todos – huyen sin la mas mínima idea de porque se prende; otros les da igual que se queme ya tengo otro departamento que me espera, están los que se están quemando y no les duele o no lo dicen, están los que al cabo de todo se meten en la candela en busca de extinguir un incendio que comenzó como una simple candelita, pero que al pasar de los años comenzó a tomar forma y hoy en día es una vorágine

que se lo lleva todo a su paso.