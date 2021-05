Reforma de las fan, una nescesidad

El gobierno comunista de Chavez hizo en las fan muchas reformas, no se parecen a las antiguas fuerzaas armadas en nada nisiquiera en el orbat , o cosas como que un puesto en laa frontera en 1989 era castigo y ahora es premio por hay plata, aunque hay mas de uno que ahorita anda buscando excusas para quitarse ese premio.

El caso es que dichas reformas fueron muy criticadas por que afectaron capacidades operativas , claro en el momento de su implementacion no habia interes en un conflicto pese a el discurso de la invasion de norteamerica y a actos provocativos como cuando mando los 10 batallones a la frontera de Colombia. Diez batallones que fueron a intimidar a Colombia por el asesinato de un lider de las farc en Ecuador , ahora esas misma farc masacran soldados venezolanos se llama karma.

Volviendo al tema, aqui antes teniamos un ejercito con 5 o 6 divisiones? cierto ? eso se acabo y se implantaron las Zodi, en teoria integraban batallanos diferentes hasta del mismo componente y era mejor por que aligeraba la.cadena de mando etc etc… la razon real este siempre ha sido un gobierno inestable y queria quitarle poder a los generales de division en caso de golpe , seguirian existiendo dichos generales de division pero ya no tendrian el poder que tenian antes. Ahora es bueno o malo que existan divisiones con control en especificas regiones permanente y con conocimiento y formacion y cohesion entre unidades constante en dicha zona? Pues si , si alguna vez pretendes ir a una guerra todo eso es bueno …

Servicio militar, el servicio militar nunca fue la gran cosa , esto no es Israel , lo sabemos pero la reduccion de 2 años a 1 año es un error garrafal, tiene sentido perder tiempo formando a alguien para que se vaya en unos meses, digo esa persona con tampcoo tiempo de conocimento que podra hacer? entendiendo que a eso se le sumam limitaciones economicas de la nueva venezuela donde ya mandan al soldado a su casa por que no hay comida en el batallon osea el regimen de semiinternado sirve para formar a alguien para ir a una guerra?

Habria que aumentar el tiempo del servicio militar ? pues si eso antes de todo por que cualquiera puede hablar de mejorar entrenamiento y eso pero para que vas a gastar polvora en un zamuro? osea que se va en 12 meses.

Tal vez pensando en unas fuerzas de control para custodiar el show anual electoral en los colegios servira , bastara y sobrara pero para una desplegar gente en un campo de batalla , no los veo sencillamente.

Escalas de mando , no hablo de los miles de generales o almirantes pues estan los inoperativos que son todos los que estan en toda la administracion publica o empresas publicas chupando , y tampoco de los pocos cientos que estan operativos en sus unidades.

Hablo de los oficiales , y los famosos oficiales tecnicos , y de la importancia del sargento en una fuerza armada , tu me quitas los peones y los ingenierros en una obra de construccion y me dejas a los electricistas , fontaneros y albañiles y yo te levanto una estructura , hago un edificio y tenlo entrego, tendra sus fallos pero no caera me dejas a los peones solos algo haran pero se caera, y a los ingenieros y arquitectos pues hacen menos que nada. Una fuerza armada la llevan los sargentos , y mas una fuerza donde los soldados son relleno o menos que eso.

Entonces hacen falta mas grados de sargentos, de primera segunda, tercera, cuarta y quinta, si es poilsible y eliminar a los oficiales tecnicos , pues si haria falta. Que en el momento nadie se quejo ,pues claro mas prestigio pero en la practica sin sargentos una fuerzas armada es menos funcional digo en caso de guerra , si es para desfilar y para elecciones todo bien.

El conflicto colombiano no es problema nuestro, eso es un tema politico de ellos y no nos vamos a meter, en su momento fue una consigna bien rrecibida pues mientras en caracas nadie sabia nada de la frontera en la frontera siempre habia escasamuzas y roces entre las fuerzas armadas y los grupos irregulares , hasta se llegaron a hacer masacres cosas que afectaron la moral de las fan y cuestionaron el por que del conflicto entre nosotros si no era nuestro problema pues si en ese momento las fan se ahorraron una pelea y sus posibles consecuencias ahora el pais y las mismas fan se corrompieron del conflicto colombiano en todos los sentidos.

Que la doctrina politca antimperialista, bueno ahi estan peleando contra una guerrilla colombiana en la historia militar de Venezuela no es raro, no es algo especial y tampoco es la primera o la ultima vez que pasara. Para quienes desde la escuela gritan consignas contra un marine pero que en el campo de batalla te toque un hermano latinoamericano , bolivariano ,antiimperialista, colombiano y narco de paso es patetico.

Y es que nuestras hipotesis de conflicto reales siempre han sido las mismas, esas son nuestras amenazas las guerrillas ,el contrabando, los indigenas que son parte de las dos ultimas, y los gobiernos de brazil, colombia y la zona en reclamacion.

Todo lo demas ha sido una Vulgar , maldita y ASQUEROSA mentira con fines politicas que el pueblo se tiene que comer y tragar llena de sangre con mierda, en especial los militares. Entonces abra que empezar a desempolvar las antiguas consignas guerrilleras de la escuela de las americas?

Toda la artilleria misilistica y coheteril de ultima tecnologia se la tendran que meter por donde no les pegue el sol, pues no son armas idones para el tipo de conflicto, las farc no tienen aviones caza y tampoco grandes formaciones de personal o de vehiculos .

Sin tocar el tema politico no por miedo sino para no enrredar el tema ,urge a este gobierno , uno parecido o el que sea una reforma urgente y total de las fuerzas armadas en estos aspectos y digo si se quiere tener algo de soberania , seguridad y control territorial en el pais