Инновации, какие казались научной фантастикой еще 10 лет назад

Технологии, какие казались фантастикой всего лишь десятилетие назад



Ретроспективно рассматривая минувшее: каким был область инноваций



Если взглянуть в прошлое всего на десять лет, можно увидеть, насколько стремительно меняется наша жизнь под воздействием новых технологий. В первой половине 2010-х лет многие из сегодняшних привычных нам предметов казались сценами из научно-фантастических фильмов или дерзкими мечтами футурологов. Устройства, которые тогда лишь появлялись в лабораториях, ныне оказались частью повседневности миллионов человек по всему свету, включая 1 x bet Россию и страны СНГ.

Одним из очень поразительных успехов явилось применение AI в целях создания музыки, изображений и в том числе литературных текстов. Машинные алгоритмы генерируют изображения в манере великих живописцев или композируют звуковые композиции под чувства юзера. Скажем, подобные сервисы, вроде онлайн казино, уже тестируют предложения композиций на базе чувств слушателя.

Искусственный интеллект: от фантазии к истине



Каким образом ИИ вошел в составной частью повседневности



В России AI-системы активно применяются в сфере финансов (например, для распознавания жульничества), в здравоохранении (определение онкологии по изображениям МРТ), а также в обслуживании клиентов — чат-боты больших фирм способны поддерживать сложные беседы и справляться с необычными задачами.

Вселенная 10 лет назад казался иначе: умные телефоны были уже у большинства, но не у каждого; интернет вещей был термином для специалистов; самоуправляемые авто существовали только в экспериментальных образцах; машинный разум воспринимался как что-то удалённое и нецелесообразное. В настоящее время указанные и многие прочие технологии не просто присутствуют — они активно определяют наш повседневную жизнь, трудовую деятельность и досуг.

Революция в искусстве



На московском метро введена система Face Pay — платеж поездки по лицу оказалась доступна ещё в осенний период прошлого года сразу на всех ветках метро столицы. Данное обеспечило существенно увеличить скорость перемещение пассажиров сквозь пропускные устройства без необходимости извлекать «Тройка» карту или мобильный телефон.

Три примера использования ИИ сегодня:



Определение недугов: платформы похожие на «СберЗдоровье» используют ИИ для первичного анализа проявлений.

Автоматизация бизнеса: платформы автоматического отбора сотрудников на основе анализа резюме и действий соискателей.

Обработка крупных данных: ИИ-платформы позволяют мгновенно анализировать тысячи записей (например, операций или сообщений).

Самоуправляемые автомобили: факт на трассах



Первые этапы автоматического управления



Появление беспилотных автомобилей обещает сократить количество аварий (по прогнозам экспертов до 80% ДТП происходит из-за ошибок человека), сделать транспорт легкодоступным для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Современные беспилотники оснащены многочисленными сенсоров: лазерные дальномеры, радары, камеры высокого разрешения. Сложные процедуры компьютерного зрения дают возможность им определять пешеходные фигуры, трафик-знаки и другие транспортные средства, даже при ненастье или ночью.

Технологии внутри себя



Смарт жилище является не просто модным направлением — это действительный способ сберегать запасы (электричество, воду) и, как онлайн казино для веселья, повышать защищенность жилья.

Достоинства для социума



Машины-пылесосы научились независимо формировать карту пространства благодаря лазерным датчикам; есть варианты с опцией мытья пола; приборы, как и системы наподобие онлайн казино, можно активировать дистанционно через софт из любой точки мира.

Смарт домашнее пространство: автоматизация повседневной жизни делается нормой



Развитие домашних аппаратов



В стране известность набирают аппараты от Яндекса (умная колонка Алиса), Xiaomi (датчики движения, камеры видеонаблюдения) и других марок. Руководить аппаратурой теперь возможно речью или через приложения на смартфоне — активировать освещение, настраивать градусы, запускать робот-пылесосы.

Уникальную нишу занимают социальные роботы-компаньоны для старшего поколения или детей с ограниченными возможностями. Они могут напоминать о приёме медикаментов, развлекать игровыми приложениями или помогать коммуницировать людям с речевыми расстройствами посредством голосового синтеза и распознавания команд пользователя.

Безопасность и удобство



Еще десять лет назад самоуправляемые транспортные средства были темой обсуждения лишь среди техников и футурологов. Сейчас экспериментальные версии автономных автомобилей ездят по проезжим частям Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Яндекс инициировал тестирование своих беспилотных такси еще в финале 2010-х годов — сегодня их можно встретить на дорогах крупных городов.

Компьютерная и дополненная реальность: новые возможности понимания



Окунание в цифровые вселенные



Еще в начале 2010-х годов искусственный интеллект связывался с чем-то неопределенным: умные роботы из кинофильмов, шахматные программы или голосовые поддержки с узким функционалом. В настоящее время искусственный интеллект внедрён практически в любую аспекты жизни. Она анализирует лечебные изображения лучше докторов-диагностов, распознаёт облики на изображениях в онлайн-сообществах, а также на таких платформах, как казино, ассистирует в подборе выбирать фильмы и музыку по вкусу пользователя.

Дополненная действительность вокруг нас.



Ещё распознавание по принту пальца считалась пиком технологичности — сегодня она интегрирована почти во все современные смартфоны среднего ценового сегмента. В текущие времена такие разработки также обретают применение на многочисленных платформах, например, 1xbet, для обеспечения безопасности юзеров. Распознавание лиц используется для деблокировки гаджетов Apple (Face ID) или Android-смартфонов различных брендов.

В первой половине 2010-х лет «умный дом» был привилегией для элиты — единичные энтузиасты конструировали системы из отдельных модулей управления светом или обогревом. Сегодня даже экономичные апартаменты комплектуются интеллектуальными вилками, лампочками с регулировкой через телефон или умными колонками.

Иллюстрации применения VR/AR:



Образование: интерактивные учебники с AR-образами.

Медицина: симуляторы для операторов с полной моделированием хирургических вмешательств.

Развлечения: VR-клубы в Москве предоставляют десятки разных игровых приложений на любой вкус.

Биометрические технологии и распознавание лиц: новая эра опознания



Из ключей до биометрическим данным.



В США компания Waymo уже транспортирует пассажиров без шофёра за управлением. РФ поставщики тоже не отстают: КамАЗ создаёт транспортные автономные аппараты для логистики на закрытых территориях предприятий.

Обширное интеграция комплексов защиты



В образовании AR-технологии содействуют визуализировать сложные процессы — от строения атомов до строительных концепций будущих строений.

Автоматы-помощники: технология перемещается за границы фабрик



Машины дома и в офисе



Роботы-доставщики еды катались по дорогам Москвы во время пандемии.

В крупных шопинг центрах встречаются роботы-консультанты (к примеру, Promobot).

В заведениях Москвы тестируются роботы-официанты.

Машины-сортировщики действуют на депо Wildberries и Ozon.

РФ фирмы внедряют VR-инновации не только для досуга — они используются при подготовке сотрудников опасным специальностям (например, нефтяникам или спасателям), а также в медицине для реабилитации пациентов после инсульта.

Коммуникационные роботы



AR-аппы дают возможность примерять вещи до приобретением в интернете, (к примеру, Lamoda добавила опцию виртуальной примерки обуви), видеть данные о туристических объектах через камеру смартфона или даже посетить такие платформы, как 1xbet, чтобы испытать удачу в играх, ловя покемонов на улицах города (Pokemon Go вызвал настоящий бум летом 2016 года).

Наследственность и медицина предстоящего времени



Корректировка ДНК человека



Индивидуальная медицина оказывается доступнее



Сеть вещей: всё вокруг подключено к интернету



Концепция смарт атмосферы вокруг людей



Иллюстрации применений IoT:



Умное освещение дорог сберегает до 40% электричества благодаря автоматической регулировке яркости фонарей.

Аграрное производство задействует измерители гидратации земли для усовершенствования полива.

Логистика отслеживает перемещение товаров вплоть до точной упаковки внутри склада через интернет через RFID-метки.

Цифровая торговля грядущего поколения



Аудио шопинг делаются нормой



Бесконтактная оплата внедряется всюду



Виртуальные компьютинг: возможности серверов всегда под рукой



Прошедшее десятилетие стало эпохой быстрых изменений – техноновшества проникли во все области нашей существования! Множество предметы представлялись сказкой всего лишь недавно – а теперь мы воспринимаем их как должное… Какие события же предстоит нас в дальнейшем? Явно одно – развитие не прекратится ни на мгновение!