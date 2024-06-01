Взаимодействие с обществом: Культурные инициативы Мелстроя

👉 24 февраля 2024 года он заработал в казино более 1 миллиона долларов. 👉 В марте 2024 года на одном из своих стримов Мелстрой заявил, что его состояние составляет 27 миллиардов (!) рублей. 👉 20 марта 2024 года он задонатил Моргенштерну 1 миллион долларов.

МВД России снова объявило в розыск блогера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим). Соответствующая карточка была размещена в базе розыска ведомства, сообщает «Коммерсантъ». Согласно ей, Бурим разыскивается по статье Уголовного кодекса. Меллстрой или Андрей Бурим – стример на Youtube и других платформах для стримеров. 👉 На одном из последних стримов Мелстрой уговорил Юлию Гаврилину показать грудь за донат в 15 миллионов рублей.

В июле 2021 года суд в Москве назначил ему полгода исправительных работ, а также обязал Mellstroy выплатить компенсацию пострадавшей.

Меллстрой или Андрей Бурим – стример на Youtube и других платформах для стримеров.

👉 На одном из последних стримов Мелстрой уговорил Юлию Гаврилину показать грудь за донат в 15 миллионов рублей.

Сработало — из базы он пропал на два месяца», — написал телеграм-канал Mash.

В январе активисты общественного движения «Братство Морозов — Златоуст» подали иск к блогеру Mellstroy на 10 млн рублей из-за мата в стримах. По последним данным, блогер Mellstroy находится не в России. В Telegram-канале мелстрой «MELLSTROY ДВИЖ», который может принадлежать блогеру, в феврале появилась фотография из Дубая. «Член религиозной группы „Братство Морозов-Златоуст“ Морозов обратился в суд с иском к Буриму А.А., „ООО ГУГЛ“.

Мелстрой и культурная образовательная среда: новые подходы и практики

Девушка тогда получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей скуловой области, а также шейного и грудного отделов позвоночника. После того как она подала заявление в полицию на блогера, против него завели уголовное дело. В июле 2021 года суд в Москве назначил ему полгода исправительных работ, а также обязал Mellstroy выплатить компенсацию пострадавшей.

За это блогер был приговорен судом 9 июля 2021 года к шести месяцам исправительных работ.

В Telegram-канале «MELLSTROY ДВИЖ», который может принадлежать блогеру, в феврале появилась фотография из Дубая.

Карточка с ФИО блогера размещена в базе розыска МВД России.

Позже он попытался обелить репутацию и закупил спортинвентарь и одежду в 500 детских домов Белоруссии.

👉 20 марта 2024 года он задонатил Моргенштерну 1 миллион долларов.

Согласно ей, Бурим разыскивается по статье Уголовного кодекса.

В своем иске он просит запретить распространение информации и взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в сумме 10 млн рублей», — сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции столицы. «Предположительно, сбежавший за бугор стример попал в список за уклонение от весеннего призыва. В феврале он пытался скрыться от военкомов в Москве. По запросу Белоруссии МВД объявило его в розыск, и Андрей сбежал в Дубай. Позже он попытался обелить репутацию и закупил спортинвентарь и одежду в 500 детских домов Белоруссии. Сработало — из базы он пропал на два месяца», — написал телеграм-канал Mash.

МВД России снова объявило в розыск блогера Mellstroy (Андрей Бурим) по уголовной статье. По какой статье идет розыск — в базе не указано. Карточка с ФИО блогера размещена в базе розыска МВД России. Экс-лидер челябинской ОПГ Александр Морозов, отсидевший 19 лет за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, подал в суд на популярного треш-стримера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим).

Культурные маршруты и экспозиции Mellstroy: открытия и идеи

За это блогер был приговорен судом 9 июля 2021 года к шести месяцам исправительных работ. В качестве примера Метелев тогда приводил стрим Mellstroy, записанный в 2020 году. Тогда во время прямого эфира на YouTube блогер несколько раз ударил лицом о стол модель Алену Ефремову.

В базе МВД указано, что его разыскивают по уголовной статье (какой именно — не уточняется).Сейчас стример, предположительно, находится за границей. Осенью 2020 года блогер в апартаментах комплекса «Москва-Сити» во время прямой трансляции несколько раз ударил девушку лицом об стол. Блогера получил полгода исправительных работ. Год назад авторитет подал в суд на Настю Ивлееву и Google. Он просил удалить канал Ивлеевой на YouTube, поскольку его просмотр причинил ему моральные страдания. Также он требовал с ведущей 5 миллионов рублей, столько же — с Google из-за алгоритмов, которые подкинули ему ролик с Ивлеевой.

Криминальный авторитет и лидер религиозной группы требует с блогера 10 миллионов рублей морального ущерба. Это второй раз, когда карточка блогера появляется в базе розыска. Впервые данные о Mellstroy были опубликованы в ней 13 февраля, однако позже информация исчезла. На днях МВД России вновь объявило в розыск блогера Бурима по уголовной статье. По какой статье ведется розыск Mellstroy, не уточняется, пишет RT. Скандальная слава к блогеру пришла в 2020 году, когда он избил блогера Алену Ефремову на стриме — он схватил ее за шею, после чего несколько раз ударил ее головой о поверхность стола.

В апреле сообщалось, что директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина жестко высказалась про Мелстроя и рассказала, сколько он зарабатывает на рекламе онлайн-казино.

Впервые данные о Mellstroy были опубликованы в ней 13 февраля, однако позже информация исчезла.

Девушка тогда получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей скуловой области, а также шейного и грудного отделов позвоночника.

В своем иске он просит запретить распространение информации и взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в сумме 10 млн рублей», — сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

В качестве примера Метелев тогда приводил стрим Mellstroy, записанный в 2020 году.

В феврале он пытался скрыться от военкомов в Москве.

Блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, вновь объявили в розыск. Соответствующая информация опубликована в базе МВД России 28 мая. Накануне сообщалось, что Mellstroy, которого в России объявили в розыск, снял люксовое жилье на Северном Кипре — 5500 долларов в сутки. В январе Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, вносящие изменения в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).