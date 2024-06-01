Mellstroy: путь к успеху в онлайн-мире и его вклад в развитие индустрии развлечений

Как отметило издание The Insider, цвет, покрой и принт на одежде двоих людей на фотографии совпадает с одеждой задержанных по подозрению в совершении теракта. Зарегистрирован в Красногорске и трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске. Аккаунты Мелстроя блокировали, а рекламодатели отказались с ним работать.

Если девушки не отвечали, Mellstroy заставлял их снимать что-то из одежды. Блогер Mellstroy, в миру Андрей Бурим, появился на свет в белорусском городе Гомель в 1998 году. По словам стримера (человека, который ведет прямые трансляции), его родители не были обеспеченными людьми, мама работала продавцом в магазине, отец – слесарем на местном заводе. В конце января Морозов сотоварищи уже подавал иск к Mellstroy на 10 миллионов рублей. В 2020 году он был приговорен к исправительным работам сроком на полгода за избиение девушки в прямом эфире.

Стример Мелстрой (Андрей Бурим) – один из самых обсуждаемых персон последних недель. Четвертое задание — прислать фотографию с Mellstroy или его именем на вершине горы Эверест. В 2016 году стал проводить стримы на Youtube, на которых Андрей созванивался с девушками и предлагал им раздеться на камеру в обмен на популярность[4]. Мелстрой предложил 45 миллионов рублей за его фотографию на вершине Эвереста.

Сам блогер заявлял, что поднял руку на потерпевшую из-за своей эмоциональности. Накануне стало известно, что МВД России повторно объявило Бурима в розыск. По некоторым данным, это связано с тем, что блогер уклоняется от службы в белорусской армии. Далее, Mellstroy может также рассмотреть возможность расширения своего влияния за пределы сферы развлечений и игр. Он может использовать свою популярность и платформы для привлечения внимания к социальным или экологическим проблемам, а также для поддержки различных благотворительных и общественных инициатив.

Накануне стало известно, что МВД России повторно объявило Бурима в розыск.

Кларк отмечал, что группировка «зациклилась на России», часто критикуя в своей пропаганде российского президента Владимира Путина.

По какой статье ведется розыск Mellstroy, не уточняется, пишет RT.

В 2020 году он был приговорен к исправительным работам сроком на полгода за избиение девушки в прямом эфире.

Бурим публикует стримы на платформе Kick, которая позиционирует себя как «более свободную» площадку для стримеров по сравнению с Twitch, известной своей жесткой модерацией.

По информации украинских журналистов, эта сеть напрямую связана с бывшим министром МВД Украины Арсеном Аваковым. Сейчас количество подписчиков в социальных сетях Mellstroy растет с невероятной скоростью. У трэш-стримера появилось много подражателей среди молодежи, их веселят прямые эфиры белоруса.

Как пишут Mash и Shot, в Беларуси против него возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. 26 января Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, вносящие изменения в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В качестве примера он привел стрим блогера под псевдонимом Mellstroy, который в 2020 г. Разбил девушке лицо в прямом эфире, а за каждый новый удар поступали деньги. Эксперты считают, что через подобные сетевые игорные заведения могут осуществляться выплаты исполнителям терактов в России. Их довольно легко проводить под видом выигрышей, которые трудно отследить в ежедневном гигантском потоке денег.

Мелстрой и международные культурные связи: стратегии и практики

Если суд согласится с обвинением, блогер в течение этого срока должен будет отдавать 15% от своего заработка в доход государства. Бурим объявлен мелстрой казино в розыск по уголовной статье, по какой именно, в базе не указано. Mellstroy в последнее время занялся распространением своей медийности.

Его объявили в розыск в России за отказ служить в белорусской армии, а в родной блогеру Белоруссии против него возбудили уголовное дело за уклонение от срочной службы.

В феврале 2024 года Андрей на стриме зашёл в клуб в Дубае, где начал прилюдно оскорблять одного из посетителей.

В Санкт-Петербурге прошла операция «Антимигрант», в ходе которой происходили массовые задержания и депортация иностранных граждан, не имеющих права на пребывание в России.

Стрим смотрело одновременно 720 тысяч человек — самое больше количество зрителей за всю историю онлайн-эфиров в России.

Все шло замечательно, Mellstroy активно набирал новую аудиторию, но в марте 2017 года на контент Бурима наткнулся ютубер, музыкант Данила Кашин (известный как DK).

На распространённом RT видео признаётся, что за участие в теракте ему обещали 500 тысяч рублей.

Совет безопасности ООН осудил теракт и призвал страны мира активно сотрудничать с РФ в расследовании. В общей сложности более 400 адвокатов изъявили желание предоставлять такую помощь; группу координирует Ирина Фаст. В Калининградской области был объявлен двухдневный траур по погибшим. В Самарской области также был объявлен двухдневный траур «в связи с трагическими событиями, приведшими к человеческим жертвам в Белгородской и Московской областях». На днях МВД России вновь объявило в розыск блогера Бурима по уголовной статье.

Он подошел к президенту с включенной камерой на смартфоне и попросил передать привет Mellstroy, не уточняя, кем он является. Науседа исполнил просьбу мальчика, поздоровался со стримером и поздравил его с национальным праздником. МВД России снова объявило в розыск блогера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим). Соответствующая карточка была размещена в базе розыска ведомства, сообщает «Коммерсантъ». 20 марта 2024 года провёл совместный стрим с Моргенштерном на платформе Kick. Стрим смотрело одновременно 720 тысяч человек, что побило прошлый рекорд по онлайну стримера Некоглай, став самым просматриваемым онлайн-эфиром в России[14].

После этого его имя пропало из списка розыска обеих стран, в которых он числился за отказ идти в белорусскую армию. На стримы он звал других известных блогеров, среди которых были Эдвард Бил, Кирилл Терёшин (Руки-Базуки) и Катя Анохина. Он разыгрывал девушек, представляясь сыном бизнесмена или больным ДЦП, и снимал их реакцию. На волне успеха стример переехал в Москву, где стал снимать ролики в Москва-Сити, демонстрируя обеспеченную жизнь. Как рассказывала Ефремова, 18 октября 2020 года она с подругой пришла по приглашению Бурима в одну из башен в «Москва-сити», чтобы поучаствовать в его стриме.

Владеющая «Крокус Сити Холлом» компания Crocus Group сообщила, что концертный зал будет восстановлен. Было разобрано и вывезено более 900 м³ обрушившихся конструкций. На распространённом RT видео признаётся, что за участие в теракте ему обещали 500 тысяч рублей.

Как Mellstroy преобразует городскую среду через искусство: проекты и инициативы

Так Бурим снова начал набирать популярность, а его имя опять завирусилось в инфополе. Широкой общественности, далекой от треш-стримов, Бурим стал известен в 2020 году, когда все российские СМИ облетела новость о том, как он избил модель Алену Ефремову. Во время стрима она попросила Mellstroy раздеться перед камерой, чтобы доказать, что он красиво сложен. В ответ на просьбу блогер схватил Ефремову за голову и несколько раз ударил ее об стол.

Как сообщает издание «Meduza», представители силовых структур задержали несколько человек возле «Крокус Сити Холла», а сотрудники ОМОНа разогнали собравшихся вблизи концертного зала журналистов. «Задание “Подписка от MrBeast” выполнено», — написал Бурим и опубликовал переписку с Дональдсоном в своем Telegram-канале. Изначально парень зарабатывал только с помощью добровольных пожертвований от зрителей – донатов. Со временем Андрей погрузился в тематику азартных игр, где тоже начал делать большие деньги, посредством рекламы казино.

Shot же пишет, что блогер некоторое время жил в Дубае, хотя раньше долгое время находился в Москве. Телеграм-канал также допускает, что, если Бурим по-прежнему в ОАЭ, власти могут экстрадировать его в Россию. В реестр запрещенной информации Роскомнадзора внесли аккаунты 15 блогеров на платформах Twitch, Telegram и Kick. Бурим нецензурно выразился в сторону мужчины, после чего был выдворен из страны. Однако уголовного наказания Mellstroy не понес, суд приговорил его к исправительным работам и возмещения ущерба пострадавшей в размере 72 тысяч рублей. «Хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком.

Кроме бритья были и другие челленджи от Мелстроя — например, раздеться в прямом эфире. В феврале 2024 года Андрей на стриме зашёл в клуб в Дубае, где начал прилюдно оскорблять одного из посетителей. На стримера было заведено уголовное дело за оскорбления в адрес другого человека, но он скрылся и улетел в Турцию. Экс-лидер челябинской ОПГ Александр Морозов, отсидевший 19 лет за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, подал в суд на популярного треш-стримера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим). Криминальный авторитет и лидер религиозной группы требует с блогера 10 миллионов рублей морального ущерба. В 2020 году Mellstroy снял квартиру в «Москва-Сити», что позволило вывести треш-стримы на новый уровень.

К своим годам парень успел жирно наследить в российских, белорусских и даже дубайских криминальных хрониках.

Победитель конкурса неизвестен, но Мельстрой, по слухам, заработал более 15 миллионов рублей.

В 2019 году переехал в Москву, где начал проводить стримы вечеринок из апартаментов в «Москва-Сити».

В Instagram у Мелстроя по-прежнему большая группа поддержки, а сам он на фото позирует в дорогих костюмах на фоне праздничных застолий и вовсе не выглядит подавленным.

Стрим смотрело одновременно 720 тысяч человек, что побило прошлый рекорд по онлайну стримера Некоглай, став самым просматриваемым онлайн-эфиром в России[14].

Впервые данные о Mellstroy были опубликованы в ней 13 февраля, однако позже информация исчезла. В феврале 2024 года Андрей на стриме зашёл в клуб в Дубае, где начал прилюдно оскорблять одного из посетителей. На стримера было заведено уголовное дело за оскорбления в адрес другого человека, но он скрылся и улетел в Турцию[23]. Поэтому стримеры становятся негласной прослойкой между казино и его потенциальными клиентами. Блогеры играют в него на эфирах, предлагают промокоды и завлекают зрителей. Роскомнадзор добивается блокировки таких аккаунтов на «Твиче» и «Ютубе», но платформы вроде Kick позволяют авторам гораздо больше.

Культурное разнообразие в проектах Mellstroy: взгляд изнутри

А однажды богатый белорус перевел своему коллеге Юрию Хованскому 17,3 тысячи долларов, чтобы тот мог купить квартиру в Сербии. Кстати, Хованский в одном из видео заподозрил, что Бурим крутит роман с другим блогером Дашей Корейкой, которая не раз участвовала в стримах Mellstroy. Возращение Андрея в Сеть ознаменовалось созданием для YouTube-канала видео с разоблачением популярного игрока в Minecraft. Ролик набрал около 30 тысяч просмотров, после чего парень решил снимать стримы под ником Mellstroy, периодически монтируя компрометирующие ролики про различных звезд Интернета. Блогер Mellstroy нашел способ зарабатывать в Интернете, чтобы вырваться из нищеты и помочь родителям.

В 2019 году переехал в Москву, где начал проводить стримы вечеринок из апартаментов в «Москва-Сити». На стримах люди употребляли алкогольные и наркотические вещества, а Андрей за донат предлагал девушкам переспать с кем-либо из его друзей, подраться или обливал людей мочой. Музыкант и блогер DK (Данила Кашин) распространил информацию о пошлых чат-рулетках Андрея на широкую общественность и СМИ.

Кроме бритья были и другие челленджи от Мелстроя — например, раздеться в прямом эфире.

Адвокат стримера Вадим Туров заявил «Известиям», что его подзащитный вообще не совершал уголовного преступления — в его действиях нет хулиганского мотива.

А это можно сделать только запретительными мерами, считает собеседник «Известий».

— При ударе об стол человека можно убить, а можно разбить ему нос.

Центр общественных связей ФСБ заявил, что четыре подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области, где они пытались пересечь российско-украинскую границу. ФСБ также утверждала, что нападавшие имели «соответствующий контакт на украинской стороне». Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил о том, что спецслужбы Белоруссии помогли российским коллегам не дать участникам теракта «уйти через нашу общую границу». По словам девушки, она не могла двигать головой, а рот превратился в «кровавое месиво». Не оправдались и ожидания школьника, который записал ролик с приветом Mellstroy от президента Литвы Гитанаса Науседы.

Затем Mash сообщил, что Mellstroy покинул Дубай уже из-за уголовного дела в ОАЭ, в которых проживал в последнее время. Вместо этого Бурим как зритель отправлял огромные донаты самым популярным стримерам рунета с призывом побриться налысо в прямом эфире. Суммы варьировались от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Социальный фонд России создал рабочую группу для помощи пострадавшим при теракте. Второе задание — пробежать на поле в финале Лиги Чемпионов с надписью Mellstroy на теле. Первое задание — прислать видеообращение с приветствием от футболистов Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

Ролик довольно быстро стал вирусным, а после того, как Мопс вышел на свободу, они вместе с Щадило запустили канал на ютьюбе. Во время трансляций, Щадило бил Новика в обмен на донаты от зрителей. Правда, Мопс иногда использовал специальную защиту, а когда в него стреляли из травматического пистолета (да, было и такое!), то надевал на голову кастрюлю. Блогера Мопса дядю Пса (Сергея Новика), который умер в 2019 году, также били во время стримов. Новик 27 лет провел в тюрьме и стал известен благодаря видео из камеры в колонии, которое снимал его сокамерник Андрей Щадило.

Сообщалось, что его искала милиция в Беларуси; родители молодого человека, по данным милиционеров, были не в курсе местонахождения их сына. В отношении блогера тогда возбудили дело о распространении порнографии, но до суда оно не дошло – через несколько месяцев его прекратили. Девушка уточнила, что не брала у Бурима денег за участие в стриме (иногда стримеры платят своим гостям за выполнение определенных действий во время стрима). Пострадавшая Алена Ефремова сразу после случившегося подала на Бурима заявление в полицию.