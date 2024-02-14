Как отобразить несколько графиков в одном рабочем пространстве? TradingView

Вы можете изменять параметры отображения осей, такие как шкала цены и шкала времени. Вы также можете масштабировать график с помощью инструментов масштабирования на панели инструментов. TradingView предоставляет множество встроенных индикаторов https://fxglossary.org/ и стратегий, которые вы можете применять к графикам. Выберите нужный индикатор из списка в левой панели графика и примените его на вашем графике. Вы также можете настроить параметры индикатора и использовать их для анализа данных.

Чтобы наложить графики друг на друга в ТрейдингВью кликните по плюсику в кружочке в левом верхнем углу, рядом со строкой поиска инструмента. Члены сообщества также могут участвовать в обсуждениях и чатах. В прошлой статье мы поговорили о том, для чего вообще он нужен трейдеру, если на площадке каждого брокера есть свой, и подробно осветили основные возможности платформы. Это отличается от функции сравнения тем, что график не меняет вертикальную ось с цены на проценты и не выполняет автоматическое масштабирование, чтобы соответствовать обоим.

TradingView – отличный вариант для тех, кто ищет бесплатное решение с широким набором инструментов. Учебные материалы платформы также бесплатны, при этом они охватывают основы построения графиков и технических индикаторов. Наряду Что такое Арифметическая шкала с настройкой оформления графика вы также можете изменять интервалы свечей и других символов. Для этого перейдите на верхнюю панель и нажмите крайнюю левую кнопку. Отобразится длинный список интервалов – от секунд до месяцев.

Выбор валютной пары — поле для ввода названия инструмента

Это позволяет начертить линии и углы трендов, каналы и стрелы. Это базовый элемент технического анализа, поэтому подробно останавливаться на них мы не будем. Она упрощает мониторинг монет, интерфейс очень удобный, интуитивно понятный и привлекательный, при необходимости можно изменить даже фон, стилистику графика. Он имеет 4 меню, на каждом из которых расположены различные кнопки, рассмотрим их. После выбора брокера вам необходимо ввести свои учетные данные, чтобы подключить свой аккаунт. Введите свой логин и пароль, а затем нажмите кнопку «Подключиться».

Почему в виджетах нет данных в реальном времени для акций?

Для этого необходимо купить её на любой криптобирже, а потом оплатить со своего кошелька. Бесплатной версии TradingView будет достаточно для многих трейдеров. Если вы хотите ещё больше возможностей, то для этого предусмотрена платная подписка.

Если вам нужно найти какие-либо данные, списки или информацию, ищите в этом разделе. Если вы торговали на Binance, то уже могли заметить доступные инструменты TradingView. Чтобы лучше узнать возможности TradingView, ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих.

Область графиков

Вы можете выбрать инструмент из панели инструментов в верхней части графика и использовать его для проведения трендовых линий, фигур и многое другое. TradingView — мощная платформа, которая предоставляет трейдерам инструменты для анализа рынка и торговли. Одной из ключевых возможностей TradingView является возможность настройки графика в соответствии с личными предпочтениями и торговыми стратегиями. В этом руководстве мы расскажем вам, как настроить график в TradingView для более эффективного и удобного анализа. Для трейдеров, отдающих предпочтение техническому анализу, необходимы надежные инструменты построения графиков. TradingView удовлетворяет запросы как начинающих, так и опытных участников.

Можно детально масштабировать, просматривать, где открылся, к примеру, бар, а где закрылся в том или ином таймфрейме. Чем больше ТФ, тем глобальнее видно изменение движения цены. Со временем вы научитесь выбирать график, ТФ под собственные нужды, определять наиболее удобные инструменты.

Так бывает, когда не хватает данных и библиотека самостоятельно пытается «догрузить» информацию. В хуке getBars есть параметр firstDataRequest, который возвращает булевское значение true\false, используйте его. Можно использовать бесплатно в коммерческих и некоммерческих целях.

После этого он будет у вас отображаться на панели быстрых настроек, а также в «Избранных». Их разработал нью-йоркский трейдер Джером Шиф, открыв новые методы технического анализа. TradingView позволяет выбирать различные временные рамки для анализа графиков, такие как 1 минута, 5 минут, 1 час, 1 день и т.д.

Если вы добавляете код на сайт, использующий стороннюю инфраструктуру, убедитесь в том, что вы следуете всем правилам платформы, или обратитесь за помощью к её разработчику. Вкладка [События] содержит настройки дивидендов, сплита и других событий в области графика. К этому блоку относятся новости и социальные элементы TradingView.

Несколько интервалов вы можете добавить в избранное, и они будут отображаться на верхней панели. Чтобы наложить графики друг на друга в ТрейдингВью кликните по плюсику в кружочке в левом верхнем углу, рядом со строкой поиска инструмента. Затем укажите символ одного или нескольких рынков, которые вас интересуют и тип шкалы для отображения. В этой статье покажу, как настроить ТрейдингВью, поделюсь рядом наиболее полезных настроек для анализа графиков. Рядом с выбором валютной пары в верхнем меню находятся кнопки выбора таймфрейма (далее — ТФ). Это инструмент для того, чтобы упорядочить поведение цены в том или ином временном интервале.

Важно указывать букву «ё» в слове «объём», иначе вы его не найдете в списке ТрейдингВью. С Продвинутыми графиками должны работать технические специалисты. Вам потребуются продвинутые навыки JavaScript и знание веб-протоколов. Также вы можете перемещать несколько сторон графиков одновременно — для этого зажмите клавишу Shift во время перетаскивания. Для этого примера мы «перевернули» пару USDJPY, отобразив ее как JPYUSD, для удобства сравнения с EUR и GBP.

Вилы – более продвинутый график, развивающий идею линий тренда. Этот технический индикатор был создан Аланом Эндрюсом, знаменитым американским инвестором и педагогом 20-го века. Данный график легко нарисовать, и он дает больше информации, чем просто линия тренда, поэтому давайте рассмотрим его шаг за шагом. В процессе настройки графика нет необходимости ручного сохранения.

У библиотеки TradingView (charting_library) высокий порог входа, при этом менее популярной она не стала из-за того, что используется на одноименном сервисе TradingView.com. Решил сделать «книгу рецептов» с ответами на основные вопросы. Если Вы — фрилансер или CTO финансового проекта, рано или позно Вы столкнетесь с вопросом подключения графиков, я сэкономлю Вам минимум сутки работы. Те, кто уже используют эту библиотеку, возможно, найдут что-то новое.