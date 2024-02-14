Как настроить график в TradingView: подробное руководство

这些是进行深入技术分析的更复杂的元素。一些功能，例如回收站、光标视图、隐藏或显示绘制的对象https://fxglossary.org/ 、比例尺，都很清晰，不需要描述。因此，我们将仅考虑左侧菜单中对交易者最有用的工具。

不幸的是，TradingView 不包含来自圣彼得堡交易所的数据和图表。未来圣彼得堡交易所可能会连接到该服务。要在 TradingView 中构建移动平均线，请单击图表上方的“指标”并在搜索栏中输入 SMA 或 EMA。您可以通过点击屏幕底部的“交易面板”在TradingView中打开股票簿。之后，选择模拟交易或您的经纪商，然后单击“交易”按钮。要在 TradingView 中显示垂直交易量，请点击左上角的“指标”按钮，然后在搜索栏中输入“交易量”一词。

在列表的右侧，我们可以选择将广播报价信息的交易所。外汇标记表示来自外汇经纪商的数据，比特币表示来自加密货币交易所的报价。期货、股票、指数和其他交易工具都标有发行国的国旗。这是新手交易者最重要的工具之一，因此我们建议您特别注意此菜单。

如何在 TradingView 中设置时间范围

此外，通过从上下文菜单中调用设置，您可以编辑斐波那契校正，例如删除水平线、添加周期。TradingView 提供了广泛的指标，例如移动平均线、RSI、MACD、随机指标等。如果选择它，新的什么是包络线符号将被发送到原始面板下方的新面板。这样可以更好地控制每个数据系列，尽管它可能会妨碍直接的视觉比较。将订单添加到图表后，无法访问数组，因此您需要自己跟踪订单。

较短的时间范围适合短期交易，而较长的时间范围适合长期分析和投资。TradingView允许用户绘制各种几何形状，例如趋势线、水平线和垂直线、斐波那契水平线等。它是标记图表和识别关键支撑位和阻力位的有用工具。烛台图是金融市场中显示价格的最常见图表类型之一。它可以让您快速、清晰地看到一段时间内价格范围的变化。

如何去除TradingView标志？

最重要的标准是在图表上保留公司徽标。REST API 面向想要使用我们交易平台的经纪商。但是您可以在 TradingView 上使用脚本发布想法，然后将其放置在您的页面上。我们的超级时间表，您可以轻松地将其放置在您的网站上并按照您想要的方式进行自定义。聊天室经常给出应该避免的推测性建议。对于初学者来说，该平台的社交功能在区分好的分析和坏的分析方面不太有用。

您还可以在搜索栏中按名称或符号搜索所需的资产。如果您有想要添加到图表中的特定资产，这非常有用。在本教程中，我们介绍了在 TradingView 中设置图表的基本步骤。我们希望这些信息能够帮助您更有效地分析市场并实现您的交易目标。如果您想要更改的内容不存在，请使用此表格与我们联系。但您可以在 TradingView 上发布您的策略想法，然后将其发布到您的页面上。

财务数据是一切的基础

Поделюсь своим решением оформленное в формате миксина для Vuejs, суть будет понятна. Проблема может возникнуть при попытке динамического добавления непроверенного кода — как следствие, браузер блокирует выполнение скрипта. Например, это может случиться, когда код добавляется при помощи innerHTML. Использование определённых библиотек (например, jQuery) также может помешать корректной установке виджета.

Сохранить текущий вид графика всегда можно в безопасном и защищённом облачном хранилище. Также в этом пункте меню можно присвоить название текущему графику. Сегодня мы поговорим об основных настройках и возможностях графика «ТрейдингВью» и расскажем, какие из них являются самыми полезными для криптовалютного трейдера. Все эти инструменты сделаны для удобства трейдеров и аналитиков, чтобы помочь им в принятии информированных трейдинговых решений и увеличении вероятности успешной торговли. Другая ситуация, когда пытаются вызвать методы у еще незагруженного графика, отслеживайте состояние через onChartReady. Если нет под капотом реактивности, чтобы отследить загрузку графика, используйте паттерн Observer.

Свечной график состоит из свечей, которые представляют собой вертикальные прямоугольники с двумя краями — верхним и нижним. Верхняя граница свечи показывает максимальную цену за период, а нижняя граница — минимальную цену. Также свечи имеют тело, которое выражает разницу между открытием и закрытием цены за период. Мы получаем данные от множества бирж со всего мира, а также регулярно добавляем на нашу платформу новые данные. Полный список доступных сейчас рынков находится в одном клике от вас. Если вы не можете найти в списке нужные вам данные, свяжитесь с нами через эту форму.

Сохрание данных

Используйте предложенные возможности платформы и экспериментируйте с настройками, чтобы найти оптимальный вариант для ваших потребностей. Один из важных аспектов анализа цен — это выбор временного интервала. В TradingView вы можете выбрать интервалы времени от нескольких секунд до нескольких лет. Для краткосрочного анализа можно использовать интервалы времени от нескольких минут до нескольких часов. Для долгосрочного анализа рекомендуется выбирать интервалы времени от нескольких дней до нескольких месяцев или лет.

Оповещение сработает, как только линия пересечет заданное значение. Если вы зарегистрированы на определенной бирже, вас интересует именно ее информация — вы можете «подтянуть» для отображения в графике именно ее данные. Для торгов на криптовалюте, мы используем информацию от биржи Binance, следовательно, на TradingVeiw смотрим графики этой биржи и сравниваем их чертами других площадок.

Как в TradingView включить японские свечи

它提供各种交易和图表工具，其中一些平台功能免费提供。并非每个人都有办法或需要订阅彭博终端。将资产添加到图表后，您将能够查看其价格走势并应用各种指标和分析策略。您可以将多个资产添加到一个图表中，或为每个资产打开单独的图表。TradingView 允许您根据需要自定义图表轴。

如果您选择 30 分钟的 TF，则图表上将恰好绘制 30 分钟的一根柱形图或蜡烛图，当这段时间结束时，将开始形成一根新的蜡烛图。上下文菜单（单击鼠标右键）中可用的设置范围更广。TradingView 中的专业图表定制将帮助您在价格分析过程中做出更明智、更准确的决策。

为此，请单击工具栏中资产名称旁边的“+”图标。在出现的窗口中，从可用资产列表中选择所需的资产，然后单击“添加”按钮。TradingView提供多种绘图工具来帮助您进行图表分析。

此外，您可以使用[策略测试器]功能测试您的策略。TradingView 提供类似 Instagram 的功能，用于分享意见和展示交易策略。在想法和广播页面上，您可以获得建议或反馈。