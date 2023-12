Casino Fil

Casino Film

Währenddessen floriert das Tangiers unter der inoffiziellen Leitung Rothsteins und da die Behörden weitestgehend unter der Kontrolle des Mobs stehen, setzte Rothstein seinen drakonischen, auf jedes Detail achtenden Führungsstil durch, der es bald auch den Betrügern unmöglich macht, sein Casino auszunehmen. In dieser Zeit lernt Sam Ginger (Sharon Stone) kennen, ein sehr erfolgreiches Callgirl in Las Vegas, kennen und verliebt sich in sie. Auch wenn er weiß, dass sie immer noch emotional abhängig ist von ihrem ehemaligen Zuhälter Lester (James Woods), geht er eine Beziehung mit ihr ein und heiratet sie schließlich. Jedoch hat der stetig wachsende Erfolg seinen Preis, denn Sam hat sich durch seinen Führungsstil Feinde gemacht unter der alteingesessenen Elite der Glücksspielmetropole, die ihn am liebsten sofort aus der Stadt haben würden.

Entstanden ist hierbei eine epische Geschichte über Gier und Eifersucht, eine Parabel auf die Umkehr des amerikanischen Mythos vom Erfolgs hin zu einem wahren amerikanischen Albtraum. Anfang der 1970er Jahre bekommt der bis dahin sehr erfolgreiche Berufsspieler Sam „Ace“ Rothstein (Robert De Niro) eine einmalige Gelegenheit, denn aufgrund seiner Talente wird er von den Bossen des Chicago Outfits, eines Mafia-Syndikats, zum Leiter des Tangiers, eines Casinos in Las Vegas gemacht. Als zusätzlichen Schutz für ihre Investition wird Sam der ihm schon aus Jugendtagen bekannte Nicky Santoro (Joe Pesci) zur Seite gestellt, ein brutaler Handlanger der Bosse, der in Las Vegas schon bald sein eigenes kleines Imperium aufbaut .

Martin Scorseses Mafiadrama Casino zeigt die Mafia im schillernden Las Vegas der frühen Siebziger, welches hinter dem Vorhang der guten Laune von Geld, Drogen und Gewalt dominiert wurde.

Als ein etwas beschränktes „Familienmitglied“ seinem Ärger in seinem verwanzten Laden allzu deutlich Luft macht, wird eine Reihe von „Ehrenmännern“ verhaftet und angeklagt.

Anfang der 1970er Jahre bekommt der bis dahin sehr erfolgreiche Berufsspieler Sam „Ace“ Rothstein (Robert De Niro) eine einmalige Gelegenheit, denn aufgrund seiner Talente wird er von den Bossen des Chicago Outfits, eines Mafia-Syndikats, zum Leiter des Tangiers, eines Casinos in Las Vegas gemacht.

Bereits früh fällt der im Kontext der Handlung prophetische Satz, dass am Ende immer die Bank gewinnt und die Spieler, mögen sie auch noch so gewieft sein, keine Chance haben. Hinter der prächtigen, bunten Kulisse befindet sich jener im Film dreimal eingefangene, im nüchternen Neonlicht gehaltene Raum, in welchem das Geld gezählt wird. Auf diesen kommt es am Ende an, ganz unabhängig von den menschlichen Schicksalen, die sich vor der Tür abspielen. Hintergrund & Infos zu CasinoMartin Scorsese drehte nach Hexenkessel und GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia den dritten Mafiafilm, bei dem er bereits zum achten Mal auf Robert De Niro als Schauspieler setzte. Anscheinend zufrieden mit den vorherigen Leistungen arbeitete er auch bereits zum dritten Mal mit dem Trio Robert De Niro, Joe Pesci und Frank Vincent zusammen.

Film Von Martin Scorsese ( / Aus Wikipedia, Der Freien Enzyklopädie

Martin Scorseses Mafiadrama Casino zeigt die Mafia im schillernden Las Vegas der frühen Siebziger, welches hinter dem Vorhang der guten Laune von Geld, Drogen und Gewalt dominiert wurde. An deren Stelle entstehen neue Casinos, die von großen Konzernen geleitet werden und deren Bau über Ramschanleihen finanziert wird. Ace verlässt Las Vegas und verbringt sein restliches Leben zurückgezogen mit seiner Tochter als erfolgreicher Buchmacher. Mittlerweile hat sich der allgemeine Verfolgungsdruck der Behörden auf das Umfeld der leitenden Mafiafamilie erhöht, und das FBI hat mit umfangreichen Abhöraktionen begonnen. Als ein etwas beschränktes „Familienmitglied“ seinem Ärger in seinem verwanzten Laden allzu deutlich Luft macht, wird eine Reihe von „Ehrenmännern“ verhaftet und angeklagt.