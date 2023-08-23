Полировка кузова автомобиля в Санкт-Петербурге по низким ценам

Существует даже такое понятие, как смешанная (комбинированная) полировка кузова. Полировка кузова начинается с подготовки автомобиля, в ходе которой оценивают состояние лакокрасочного покрытия. Это помогает определить степень повреждений, правильно подобрать технологию с материалами и точно сказать, сколько будет стоить услуга. Если же Вы хотите содержать авто всегда в превосходном внешнем виде, то раз в две недели можно использовать неабразивные полироли после профессиональной полировки кузова автомобиля.

При нанесении защитных покрытий – жидкого стекла или керамики, допустимое количество процедур увеличивается. Для определения допустимого количества полировок, нужно измерить толщину ЛКП специальным прибором – толщиномером. Перед процедурой наши мастера замеряют толщину поверхности и определяют, можно ли проводить услугу. Перед процедурой полирования поверхность замеряется толщиномером.

На следующем этапе полировка кузова выполняется восстановительной мелкоабразивной пастой, которая помогает убрать мелкие неглубокие царапины.

Он предложит Вам варианты полировки и ухода за внешним видом автомобиля.

Цена зависит от используемых материалов, квалификации кандидата.

Полировка кузова автомобиля осуществляется только с применением профессиональной автохимии проверенных марок, таких как 3M и Meguiar’s.

Это важное дополнение, так как мы сталкивались с обращениями к нам клиентов, пострадавших от рук псевдопрофессионалов. В основном такой вид полировки выполняется для автомобилей, возраст которых свыше семи лет. Посмотрите как выглядит автомобиль, и вы многое можете сказать о его владельце. Действительно, первое впечатление о человеке складывается по внешнему виду. А глядя на кузов авто, можно делать выводы о том, как заботятся о его состоянии. Некоторые автовладельцы ошибочно полагают, что полировка кузова позволяет добиться только визуальной привлекательности.

Это позволит максимально продлить эффект от проделанной работы. Техцентр «Автоцарапина» осуществляет защитную полировку кузова автомобиля. Данная процедура заключается в покрытии машины специальными пастами, образующими при застывании тонкий слой.

Полировка автомобиля будет выполнена оперативно и качественно, к тому же у нас доступные цены на полировку авто в СПб. Но цель полировка кузова автомобиля не только в сохранении блеска кузова. Полировка авто в Санкт-Петербурге пользуется большим спросом среди автолюбителей, так как абразивная полировка кузова цена позволяет избавиться от мелких и глубоких трещин, царапин и сколов. Если вы сомневаетесь в собственных силах или же сталкивались с некачественной работой, следует обратиться к профессионалам. Квалифицированные специалисты быстро и качественно отполируют кузов, бампер и фары машины.

Помните, своевременная полировка авто увеличивает продолжительность эксплуатационного периода кузова с сохранением свежести и яркости красок. Мы вернем вашей машине новый вид и продлим износостойкость лакокрасочного покрытия надолго. — фирменный центр тонирования и защиты кузова .Компания прошедшая процедуру сертификации и получившая сертификат на выполнение работ в сфере полимерных технологий.

Если проводить ее три раза в год, то ваша машина всегда будет сиять, а ее лакокрасочное покрытие будет надежно защищено. Полировка позволит убрать мелкие царапины и сохранить блеск надолго. При этом кузов станет не только более привлекательным, но и более износостойким.

Детейлинг полировка

При проведении работ особое внимание следует уделять и температуре поверхности, которая проходит процедуру полировки. Для того, чтобы не образовалась мутная плёнка, необходимо вовремя менять губку, которая используется для полировки. При полировке нужно прилагать определённое усилие для того, чтобы достичь равномерной поверхности. Лучше всего вести работы начиная с крыши автомобиля, и постепенно двигаться вниз. Известно, что во время эксплуатации, на автомобиль действует множество негативных факторов, таких как атмосферные осадки и химические вещества.

Стоимость полировки

Восстановить заводскую привлекательность поможет полировка кузова автомобиля. При эксплуатации на лакокрасочное покрытие машины влияет солнечное излучение и окружающая среда. Даже если вы не попадаете в мелкие ДТП, со временем верхний слой лака стареет из-за окисления. На его поверхности появятся мелкие царапины и въевшиеся загрязнения, которые невозможно будет смыть моющими препаратами. Все это портит внешний вид автомобиля и его устойчивость к агрессивному влиянию.

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Также, не меньший вред кузову наносят ультрафиолетовые лучи и коррозия. Одним из способов защиты от этих негативных воздействий, считается полировка. К тому же она улучшает внешний вид авто, придавая кузову блеск. Поддерживать здоровье вашего автомобиля нужно не только с технической части, но и не забывать про внешний вид. Что бы всегда быть на высоте и автомобиль выглядел как новый, необходимо периодически обновлять и защищать лакокрасочное покрытие автомобиля.