La operación Bob El Constructor es algo abstracto. Un intento de jugar Counter-Stike o Call Duty. Los Gamers estarían posicionados y apostados entre el cerro el Ávila y La Pastora. Andrew Scott quien trabajaba como guardia de seguridad o vigilante privado es el jefe del videojuego.

Los Gamers quisieron entrenar a jugadores para derrocar al gobierno del general Juán Vicente Gómez.

La planificación estuvo a cargo del sargento Andrew Scott, alias Foley Louis Gossett Jr. Quien se reunió con las tropas del General Mocho Hernández mientras paseaban en Haití y se le ofreció un cuaderno Caribe escrito y garabateado por Scott. Allí decía: Anotaciones de sueños: Una escopeta de pitón, un revolver 38 cañón corto, y una peinilla, una bomba casera y artesanal hecha de coco, entiéndase un coco relleno de pólvora, una bomba molotov, con botella de Coca-Cola, una bombona de gas, una lancha, canoa o curiara, bote peñero, o en su defecto dos tripas de caucho de camión.

Hablando después del juego, Scott afirmó que tenía que recaudar fondos a través de una vaca, crowdfunding, o verbena.

Por su parte el portavoz de Activision y el portavoz de Atari, dicen no saber nada de nada de un tal General Mocho Hernández. Electronic Arts, Ubisoft, e Infinity Ward, no saben si jugar o no jugar. He allí el dilema.

Nintendo, no entiende nada.

El grupo Alexandre Petion que no viven en Haití, dicen haber visto un submarino Nazi en el mar Caribe.

Sesenta hombres mal armados van a la desbandada por los límites Cerro Ávila La Pastora.

Rafael Simón Urbina quiere cobrar los 15 millones.

Usted sabe quién es Rafael Simón Urbina?